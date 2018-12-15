閻中傑：吳寶春事件　國民黨為何不講話？

閻中傑。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月15日電（記者 黃文杰）統派、中國國民黨桃園市議員閻中傑接受中評社訪問表示，吳寶春事件發生之後，只有高雄市長當選人韓國瑜相挺，竟然看不到國民黨主席吳敦義對此事表示意見。吳敦義不敢說，選擇閉嘴，只因為還要討好其他人，預料明年即使有機會登陸，率團出席“國共論壇”，對於兩岸立場態度，也是一樣打迷糊戰。



閻中傑，高雄醫學院學士後醫學系，桃園龍潭診所開業，當選過四屆國民黨議員，也是統盟桃竹分會榮譽分會長，這次市議員放棄連任，交棒給秘書林昭賢，輔選並順利當選，閻中傑將在12月24日卸下市議員身份。



中評社問，昔日被譽為“台灣之光”的知名麵包師傅吳寶春，發表自己來自“兩岸一家親，支持九二共識”聲明引發爭議，只有韓國瑜出面相挺，怎樣看吳寶春事件？



閻中傑分析，韓國瑜可以在台灣政壇，掀起一股韓流，不是沒有原因，就是嘴巴不講兩岸關係，實際做的還是兩岸關係，競選口號“貨出去、人進來、高雄發大財”，如果沒有好的兩岸關係，根本不可能。



他認為，韓國瑜強調“政治零分、經濟一百分”，嚴格說來，到最後會看到“政治八十分、經濟廿分”，因為如果不把兩岸關係搞好，怎麼可能會有好經濟？這也說明，韓國瑜為何跑去力挺吳寶春，主要還是政治，不是經濟。



閻中傑向中評社分析說，台灣商人要去大陸做生意，要經濟，要去敲門，當然是政治，當然要表明九二共識，至少台灣是中國一部分，才讓你來大陸，來賺大陸人的錢，大陸怎麼可能讓“台獨”人士到大陸來賣東西，他比較納悶的是，為什麼“吳寶春事件”之後，都沒有看到國民黨有任何表態或支持？



“國民黨就是只想打迷糊戰！”閻中傑說。



他說，國民黨就是不敢講話、吳敦義就是裝傻，尤其看到馬英九，日前提出“新三不”，“不排斥統一，不支持“台獨”，不使用武力”的原則；“不排斥統一”這個選項，後來竟被民進黨修理，對於兩岸關係，更是不敢表示意見。

