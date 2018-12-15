中評關注：吳乃仁不滿鄭文燦偏向蔡英文？

鄭文燦登高一呼力挺卓榮泰參選黨主席，其他跨派系中生代共同連署。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）民進黨新潮流大老吳乃仁揚言“退黨、退流”，且退黨理由就是桃園市長鄭文燦與中生代共同推薦力挺“行政院秘書長”卓榮泰參選民進黨主席。隨著鄭文燦在黨內影響力越來越大，甚至“偏向”蔡英文，吳乃仁身為新系大老似乎有些微辭，這也凸顯新系內部對於力挺蔡英文有矛盾之處。



曾是新潮流大老的前海基會董事長洪奇昌日前對於新系“立法院副院長”蔡其昌提到，“行政院長”賴清德不會參選2020等發言，直言非常不恰當。現在鄭文燦邀集黨內中生代像是新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人章梁、參選高雄市長失利的陳其邁等人共同推薦卓榮泰，似乎也是選擇一位與蔡英文關係較好的人，出來參選黨主席。



蔡其昌與鄭文燦都是新潮流檯面上的要角，尤其是鄭文燦連任桃園市長，已經成為中生代領頭羊，登高一呼可以邀集中生代出來力挺黨主席人選。新潮流前總召、“立委”段宜康，顯然跟鄭文燦步調不太一樣。段自己都在臉書說，對於鄭聲明力挺卓榮泰，他心中有自己人選，且與三位朋友談過。



新系師兄弟的段宜康、鄭文燦兩人出現不同意見，但鄭在黨內越來越重要，也難怪吳乃仁會揚言要退黨退流，似乎是在對鄭施壓。



現在又傳出以鄭文燦為主的中生代拍板力挺卓榮泰時，前民進黨秘書長洪耀福也在場。洪曾是蔡的幕僚長，因九合一敗選與蔡一同離開黨職。卓榮泰的人選，似乎也是蔡英文所屬意，有間接影響2020初選的味道。鄭文燦偏向蔡英文是否就是吳乃仁不滿的原因？新潮流勢力越來越大後，內部意見也越來越分歧。

