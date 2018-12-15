龐建國：陳雲林弔唁江丙坤仍表達官方不接觸

中國文化大學國發與大陸研究所教授龐建國。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北12月15日電（記者 倪鴻祥）大陸國台辦14日傍晚書面說明海協會前會長陳雲林將以“個人名義”及“生前好友”身份入台弔唁已故海基會前董事長江丙坤。中國文化大學國發與大陸研究所教授龐建國晚間接受中評社訪問時表示，大陸明白表達“官方不接觸”的立場，若民進黨蔡政府還搞小動作耍心機，只會自討沒趣覺得尷尬而已。



海基會前董事長江丙坤10日辭世，海基會14日至21日在公亮廳設置追思會堂供各界弔唁。大陸國台辦14日傍晚發布書面說明指出，陳雲林與江丙坤交往多年，結下深厚友誼；為表達敬意和追思之情，陳雲林將以“個人名義”及“生前好友”身分赴台弔唁，具體時間和相關行程還在與家屬聯繫協調中。



龐建國告訴中評社，大陸指派陳雲林最主要的意義是說，兩岸之間在2008年馬英九當選之後，開啟兩岸交流大門的就是江丙坤與陳雲林兩人，從這個角度來講的話，陳雲林來台灣向已故的江丙坤致意，應該是最恰當的安排。



他表示，雖然陳雲林已經卸任，但就情誼上或是位階上來說，江丙坤也早已卸任海基會董事長，所以雙方有對等的表示意思。



他指出，其次，大陸方面還是表達了“官方不接觸”的立場，畢竟陳雲林早已卸任，又是最適當的人選，還可以堅持大陸方面的原則，也就是蔡政府不接受“九二共識”就不可能會有官方接觸或官方往來。



他分析，這次模式和2005年陳水扁執政時，海基會前董事長辜振甫過世，大陸派出海協副會長孫亞夫與祕書長李亞飛來台弔唁的情況有所不同。雖然當時兩岸關係也是跌至谷底，而且陳水扁也沒承認“九二共識”，但當時情況不一樣。相較當時和現在兩岸對比的實力，大陸現在有更強的“底氣”堅持“九二共識”的“一中原則”，“此一時彼一時”，民進黨政府必需搞清楚如今兩岸差了多少。



他說，如果民進黨政府在這件事情上有所刁難或搞小動作，例如在海基會追思會堂接受外界弔唁的最後一天才准許陳雲林來台，以台灣現在選舉後民氣的動向，民進黨蔡政府恐怕要準備再受一次傷。



他告訴中評社，如果陸委會主委陳明通等官員想搞“不期而遇”，當然沒問題，握手又何妨；但若想私下會面，陳雲林不會私下會面，畢竟陳卸任已久，不會有銜命來台辦事的可能，就只是代表大陸對江丙坤的敬意而已。



龐建國建議，大陸都已經做意思表示，下一步要看民進黨政府怎麼做，最好的做法是落落大方，讓陳雲林想什麼時候來就什麼時候來，不要搞小動作耍心機，愈在這事上耍心機，恐會遇到愈大的反彈，否則像蔡英文與台北市長柯文哲會面搞得多麼難堪。

