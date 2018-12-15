中評關注：朱立倫向南走競逐大位氣氛濃

朱立倫到台南參加土城聖母廟安座大典。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月15日電（記者 趙家麟）中國國民黨籍新北市長朱立倫14日出席台南市土城鹿耳門聖母廟安座紀念37周年活動，對於有民眾高喊“選“總統”、“總統好”，朱受訪時強調“我會繼續加油努力”。 藍軍競逐2020年大選氣氛愈來愈濃。



台南是朱立倫妻子高婉倩娘家所在，朱算是台南女婿。他14日走訪台南聖母廟，廟方席開500多桌，朱立倫不但留下來和各宮廟代表一起享用平安宴，還盡可能的逐桌敬酒致意，讓人嗅到了濃濃的選舉味。



土城鹿耳門聖母廟，因為鄭成功登陸鹿耳門之故，是全台最早的媽祖廟之一，以聖母廟為首的金蘭會，也是全台媽祖廟聯誼社團的代表，在全台媽祖傳統民間信仰中，土城聖母廟有其領導地位；朱立倫遠從新北市南下參加聖母廟活動，確實是和南部大廟及全台各友誼宮廟搏感情的好機會。



朱立倫跨縣市的行程，在14日走訪台南之前，1日已經去過雲林，針對高麗菜價崩盤問題，當時還宣布以每公斤新台幣10元採購400公噸高麗菜，強調日後會持續與雲林縣合作、幫助農民。



朱立倫在台南土城聖母廟向媽姐上香祈福，受訪、致詞，對於爭取2020年大選的提問，第一時就快速回覆強調“我會繼續加油努力”。朱立倫跨縣市接觸農民、關心農業產銷經濟著手，再參與民間信仰文化活動，可以看到他在卸任新北市長前，已經從基層民眾的經濟與生活著手探求民意。



朱立倫的小舅子高思博，此次九合一選舉在台南市披掛上陣，雖落敗，但與民進黨當選人黃偉哲僅有5萬多票的差距，算是近年來藍綠選票差距最近的一次。



高思博選後已決定要留在台南深耕，並已成立辦公室，在既有的基礎上，除了依其專業提供法律諮詢服務外，近期內可能籌組監督市政、關心地方公共事務的社團，同時提供國民黨籍議員問政的市政研究後盾。



當然，未來的一年內，高思博在台南的耕耘，重要的任務之一，也會是在南台灣扮演協助姐夫朱立倫爭取大位的重要支柱。



九合一選舉，國民黨一舉拿下15縣市，也讓2020年的大位之爭提前開打，朱立倫持續貼近人民，黨主席吳敦義則是將啟動黨內改組接班，並可能納入中生代為黨務主管，如果能夠讓黨員、社會耳目一新，也會有加分作用，朱、吳在目前各自的舞台都已經著手布局。