韓正主持召開推動長江經濟帶發展領導小組會議

中評社北京12月14日電／中共中央政治局常委、國務院副總理、推動長江經濟帶發展領導小組組長韓正14日主持召開推動長江經濟帶發展領導小組會議，全面貫徹落實習近平總書記在深入推動長江經濟帶發展座談會上的重要講話精神，堅持問題導向，推動長江經濟帶共抓大保護取得新進展。



新華社報道，為了貫徹落實習近平總書記關於共抓大保護、不搞大開發的重要指示精神，推動長江經濟帶高質量發展，韓正會前專門要求生態環境部與中央廣播電視總台組織力量，歷時3個月、深入長江經濟帶11省市、行程約10萬公里進行暗訪、暗查、暗拍，對長江的生態環境狀況進行一次初步“體檢”，編輯形成長江經濟帶生態環境警示片。會上播放了警示片，長江經濟帶11省市和有關部門負責同志針對暗訪暗查發現的問題作了發言。



韓正指出，長江是中華民族的母親河，近年來長江經濟帶環境治理取得了一些積極進展，但污染排放、生態破壞、環境風險等問題仍然相當突出，生態環境形勢依然十分嚴峻。各有關地區和部門要把思想認識統一到習近平總書記重要講話精神上來，牢固樹立“四個意識”，堅決做到“兩個維護”，切實把共抓大保護作為重要的政治責任，從中華民族永續發展長遠利益考慮，把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，以生態環境保護倒逼高質量發展，走出一條生態優先、綠色發展的新路子。



韓正強調，看不到問題就是最大的問題，看到了問題而回避問題就是嚴重錯誤和失職。長江經濟帶共抓大保護一定要堅持問題導向，在發現問題、解決問題中把工作不斷推向前進。要遠近結合、突出重點，切實抓好違法違規問題和群眾反映強烈問題的整改。要切實解決違法成本低、懲罰不到位的問題，嚴肅追究違法企業法人責任，堅決查處一些地方監管不力甚至縱容包庇、利益勾連的問題。要加快建立長江經濟帶共抓大保護工作新機制，落實主體責任，加強督辦落實，促進公眾參與，形成共抓大保護的強大合力。



劉鶴、李強、陳敏爾、肖捷、何立峰出席會議，推動長江經濟帶發展領導小組成員、領導小組辦公室以及有關部門單位負責同志參加會議。