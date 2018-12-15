智庫報告：粵港澳大灣區建設與人才發展

全球化智庫（CCG）在香港發布《粵港澳大灣區人才發展報告》（中評社 張心怡攝） 中評社香港12月15日電（記者 張心怡）全球化智庫（CCG）日前在香港發布首個對粵港澳大灣區人才狀況進行系統研究的《粵港澳大灣區人才發展報告》，並以“粵港澳大灣區建設與人才發展”為主題召開圓桌研討會。發布會上，CCG理事長王輝耀致辭，CCG副主任兼秘書長苗綠博士發布報告。



《粵港澳大灣區人才發展報告》以粵港澳大灣區三地協同發展為背景，全面分析粵港澳大灣區人才建設的基礎與優勢、發展與挑戰，並與國際著名灣區進行了對比，借鑒其人才發展經驗，對粵港澳大灣區人才一體化提出建議。報告特別對廣州、廣州南沙、深圳、香港四地人才發展地機遇與挑戰分別進行了分析，對於四地人才發展提出針對性的對策建議。報告的研究及發布，對於促進粵港澳地區人才流動和交流，協調大灣區人才一體化，提升粵港澳大灣區對於國際人才吸引力，並以人才為引擎助力大灣區經濟建設，打造世界級灣區有著重要意義。



報告指出，依托世界級海港群和空港群，2017年粵港澳大灣區的港口集裝箱吞吐量、機場旅客量、進出口貿易總額等在全球灣區中獨占鰲頭， 2022年粵港澳大灣區將超過東京灣區和紐約灣區，在世界四大灣區中GDP總量排名第一。經濟基礎與完備的產業鏈為人才發展提供了基礎。其次，報告發現灣區內產業優勢互補，第三產業比重正逐步增加。



報告還指出，粵港澳三地豐富的高校資、粵港澳大灣區集聚的一大批高水平的重點實驗室與科研機構、以廣深港澳科技走廊為核心形成的產學研合作區等高端創新資源的匯聚為大灣區人才創新、創業創造了環境。此外，大灣區交通規模可觀、港口群能力領先、灣區內地醫療機構的“量多質優”以及醫療衛生人才隊伍的專業化、優渥的文化教育資源等宜居宜業宜游的特性為人才安居提供了保障。