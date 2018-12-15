中評關注：內地與香港經貿合作再上新台階

內地與香港簽署《貨物貿易協議》（來源：政府新聞處） 中評社香港12月15日電（記者 張心怡）香港特區政府財政司司長陳茂波與國家商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應昨日簽署《貨物貿易協議》（《協議》）。該協議是香港特區政府與商務部在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（《安排》）框架下簽署的新協議。



《協議》梳理和更新《安排》關於開放和便利貨物貿易的承諾，將進一步提升《安排》貨物貿易的開放水平。自2019年1月1日起，透過優化原產地規則的安排，原產香港的貨物進口內地將全面享受零關稅。《協議》在原有“產品特定原產地規則”的基礎上，引入以產品在香港的附加價值為計算基礎的一般性原產地規則，容許現時未有“產品特定原產地規則”的產品，只要在符合“一般規則”的情況下，便可以立時以零關稅進口內地。



《協議》亦確立了便利貿易的原則，包括訂明雙方在有關範疇便利兩地貿易、簡化海關程序、提高有關措施透明度和加強雙方合作等承諾，並訂定有助加快貨物通關的措施促進粵港澳大灣區貨物流動，以及提升粵港口岸通關能力和效率效益。



陳茂波在簽署儀式上致辭表示，今年是國家改革開放四十周年，也是CEPA簽署十五周年。內地與香港經貿合作委員會第一次會議在“推進CEPA升級和落實”、“支持香港參與『一帶一路』建設”、“支持粵港澳大灣區建設”、“支持香港參與區域經濟合作”和“加強兩地經貿交流”五大範疇取得了不少重要的成果，也在行政長官和各位來賓見證下簽署了CEPA《貨物貿易協議》，標誌著兩地經貿合作踏上新的台階，意義重大。