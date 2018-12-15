鐘飛騰答中評：半島問題不必過分依靠美國

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院大國研究室主任、研究員鐘飛騰（中評社 海涵攝） 中評社北京12月15日電（記者 海涵）日前，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院大國研究室主任、研究員鐘飛騰在上海參加第五屆東北亞和平與發展論壇期間接受了中評社記者採訪。鐘飛騰對中評社表示，總體上而言，對東北亞的局勢應持謹慎樂觀的態度。由於美國的不確定性及其影響力的下降，半島問題的解決不必非要等待美國採取行動。相關各方在此局勢之下應當行動起來，加強政策協調，採取一些積極主動的措施去維護半島的和平穩定發展，繼續推進有利於南北雙方和解的氛圍。



相關各方意圖仍有分歧



鐘飛騰說，正如習近平主席在11月初會見基辛格時所說的那樣——“中美雙方要準確地研判對方的意圖”，在所有的國際政治博弈當中，實力地位和意圖都是兩個重要的變量。光看實力變化而不準確判斷意圖，則會對對方的戰略發生誤判。



他認為，在朝鮮半島問題上，相關國家在看待彼此的戰略意圖時存在著重大的分歧——朝鮮認為，美國要“滅掉”朝鮮；而美國或者周邊地區的國家則認為，朝鮮要製造一些事端。經過這麼多年的博弈，在半島問題上利益相關方的意圖仍然是不確定的，而且在未來一段時間，這種分歧仍然可能存在。如果非要等到各方的意圖都趨向一致，才採取合作行動，那麼就陷入誰首先主動作為就示弱的傳統怪圈。

