中國對外開放環境的變與不變

中國對外開放40年走出了自己的節奏、底氣和風格 中評社北京12月15日電／2018年注定是要載入史册的一年。在對外開放第40個年頭，各種事態無論怎樣發展演變，可能都將重塑中國經濟增長格局，重塑中國和世界關係變化。



過去40年對外開放告訴我們什麼



證券時報發表商務部政研室副主任劉日紅文章表示，一般意義上講，中國的對外開放可以分為四個階段。



第一個階段：1978-1991年以試點為特征的探索開放階段。這個階段最主要的標誌就是設立四個經濟特區。在廣東這些地方，吸引外資搞出口加工。通過“三來一補”這種既簡單又極富智慧的政策設計，把中國無限豐富的勞動力和世界大市場連接在一起。那個時候來內地投資的商人們、懷揣致富夢的打工仔打工妹們都沒有想到，他們的選擇將來會改變中國、改變世界。



第二個階段：1992-2000年以試點推廣為特征的擴大開放階段。最主要標誌就是鄧小平發表南方談話，指出計劃和市場不是社會主義和資本主義的本質區別，資本主義也有計劃，社會主義也可以有市場。這些論斷徹底終結了發展市場經濟是姓社還是姓資的爭論。這個階段，外資開始大規模流入中國。



第三個階段：2001-2012年以對接國際經貿規則為特征的體制開放階段。最主要標誌就是加入世貿組織，中國真正形成了與國際接軌的涉外經貿管理體制。就在那年，我來到現在的單位工作。當時曾以部門名義編輯中國加入世貿組織知識讀本，目的是在廣大幹部中普及世貿組織相關知識。當時深切感受到那真是一場思想啟蒙，堪比百年前的新文化運動。全國從上到下言必稱WTO，到處洋溢著睜眼看世界的新奇和融入國際社會的興奮。如今世貿組織面臨生存危機，改革迫在眉睫。今天再回味當時的經歷，唯覺世事如棋。



第四個階段：十八大以來以推動共同開放為特征的高水平開放階段。我以為，十八大以來中國對外開放最大的變化，就是從單方面主動向世界開放轉向推動世界各個國家共同開放。中國倡導的開放型世界經濟、構建人類命運共同體，都很鮮明反映了這種方位變化。這是新時代的天下觀，體現了發展起來的中國的世界擔當。



40年對外開放可以說道的東西太多了，但最重要的，就是發現市場經濟是個好東西。在計劃經濟時期，很多皓首窮經都解決不了的經濟難題，在市場經濟條件下都迎刃而解了。40年對外開放的過程，也是不斷向市場放權的過程。從放開外貿經營權、發展民營經濟、引進外資，到今天的准入前國民待遇加負面清單管理制度，都是承認市場的作用，盡可能把自主權交給市場。對內改革、對外開放，歸結到一點，就是市場。這是40年對外開放的邏輯主線。



所以中國經濟連續40年高速增長的故事既激動人心，又很普通。道理沒有那麼複雜，也沒有超越經濟學常識。



明白了我們是怎麼來的，就知道我們該往哪裡去。



人都是活在當下，當然看重的也是當下。我們總覺得，歷史步履再沉重，那都是過去的事了，無論過程多麼不容易，今天說起來還是雲淡風輕。而當下遭遇的都是實實在在的衝擊和不確定，當然是水深火熱。今天的人們說改革論開放，似乎是喜事、好事、信手拈來的事，是增進資歷的頭銜、明示先進的標簽。我們可能忘了，自古以來改革的道路都是極其坎坷的，需要殺伐決斷，有時候甚至要以生命為代價。40年後的今天，我們還是要對歷史抱有足夠的敬畏之心、致敬之意。如果我們不能充分意識到當年突圍的艱難，就不會有足夠的勇氣去開拓未來的新路。



當前對外開放的環境發生了什麼變化？



文章稱，對我們大多數人來說，這場變局似乎是突如其來的，讓我們錯愕，覺得有些無所適從。實際上這不過是經濟全球化和國際政治的大邏輯在起作用，只是情況的變化快過了我們的大腦。等到現實給予足夠提示的時候，我們才開始了自己笨拙的思考。



第一個變化，就是發達國家的政治生態發生重大變化，經濟全球化遭遇波折。



全球化是推動世界經濟增長的重要動力。二戰結束以後特別是冷戰結束以來，隨著中國等新興經濟體參與國際分工，促進了全球資本的大流動和生產的大循環。全球化的本質是市場化，是市場經濟在地理範圍上的擴展。市場經濟要求效率優先、優勝劣汰，跨國公司主導的全球化，在推進全球發展的同時，自然也在多個層面造就了贏家和輸家。



這本是個普通的道理，但多少年來我們習慣於仰望西方，看到的都是光鮮亮麗的方面，而對他們在全球化過程中的痛感了解不多，或者選擇性無視。必須反思，這些年我們對西方社會結構變化的分析研究嚴重不夠。《21世紀資本論》的作者通篇想告訴人們的就是，財富分配天生有利於資本而不是勞動，在一個國家經濟增長過程當中，資本獲得利潤要多於勞動獲得收益，因為用錢賺錢永遠比白手起家要容易。



社會撕裂往往是從利益分配不公平開始的。當無數個拉斯蒂涅（注：巴爾扎克小說《高老頭》的主人公）來到巴黎、紐約、倫敦這樣的大城市，希望通過奮鬥改變自己的命運，但現實卻告訴他由於財富階層已經固化，你不可能通過努力來改變命運的時候，他們所信奉的價值觀和道德觀念就開始動搖了。《21世紀資本論》這本書寫到這裡，作者皮凱蒂用冷峻的筆調寫道：最富裕人群的生活水平是僅靠勞動收入無法企及的，在這樣的條件下，為什麼還要去工作？做事為什麼必須遵守道德？既然社會不平等本質是不道德、不正當的，那為什麼不能徹頭徹尾不講道德，使用一切手段獲取資本呢？



相信千千萬萬個拉斯蒂涅的故事正在今天的發達國家上演，這也是民粹主義、保護主義、單邊主義等政治現象的根源。所以，發達國家從支持全球化轉向國內優先是必然的。當然，他們拿起了槍，但是瞄錯了靶子，把責任歸咎於經濟全球化和自由貿易本身。



過去，我們敞開大門，擁抱全世界的商品、資本、技術，現在要素流動將越來越多受到政治因素干擾。這樣的全球貿易投資格局，對中國的帶動效應將更多從正面促進轉向負面倒逼。我們越來越會有生在不確定的世界的感覺。