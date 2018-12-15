中國居民勞動時間減少說明了什麼

中評社北京12月15日電／10日，中國社會科學出版社、內蒙古大學經濟管理學院、內蒙古大學中國時間利用調查與研究在京發布了《時間都去哪兒了？中國時間利用調查研究報告》。報告顯示，中國居民勞動時間減少，休閑社交時間增加，生活品質提升。



報告通過對比2008年和2017年中國居民一天的有酬勞動、無酬勞動、教育培訓、休閑社交和自我照料時間，顯示其每天勞動時間(包括有酬和無酬)減少了0.47小時；休閑社交和自我照料時間則增加了0.26小時。



東方網發表財經評論人譚浩俊文章表示，那麼，當如何看待居民勞動時間減少的問題呢？居民勞動時間減少說明了什麼呢？很顯然，居民勞動時間減少，既是居民生活品質和質量提升的表現，也是科學技術發展的結果。同時，也從一個側面反映了經濟社會發展面臨的問題。



眾所周知，勞動時間的長短，不只是勞動者獲取報酬的依據，也是勞動者生活品質和質量的象徵。對勞動者來說，如果勞動時間很長，且獲得的報酬不高，就不可能是生活品質和質量高的表現。只有不斷減少勞動時間、提高勞動報酬、增加自由支配時間，才能有效提升勞動者的生活品質和質量。



能夠在10年時間裡，使廣大居民的勞動時間減少0.47小時，當然是居民生活品質和質量提高的標誌。至少，說明廣大居民能夠用於自由支配的時間增多了，能夠將更多的時間用於安排自己的生活、處理自己的事務、解決自己的問題了。現代生活，最講究的就是有更多自由支配的時間，有更多用於休閑社交等方面的時間。能夠每天多出大半個小時的自由支配時間，對廣大居民來說，無疑是最好的福利。更何況，這樣的福利，是在薪酬收入穩步提高的情況下實現的。



文章分析，推動居民勞動時間減少的原因，一方面，是勞動者技能的提高。過去，絕大多數勞動者都技能水平不高，都只能從事一些簡單的勞動。特別對新技術、新技能的掌握，能力很差、效率很低。因此，勞動時間很長，能夠自由支配的時間就偏少。現在，多數勞動者都具有較高的文化素質，都能比較快地掌握新知識、新技能，勞動效率也有了明顯提升。因此，能夠用較少的勞動時間完成同樣的勞動任務。自然，能夠節省很多勞動時間；另一方面，是先進技術的廣泛運用。大量的新技術、新設備、新工藝、新材料、新方法運用於勞動生產，自然會讓勞動生產率大大提升，讓勞動者既節省體力，也節省時間。那麼，勞動時間減少，也就成了必然了。



需要注意的是，在勞動時間減少、休閑社交等時間增加的同時，也不能發現，勞動者減少的時間與休閑社交等增加的時間並不匹配，兩者相差0.26小時，又說明什麼呢？很顯然，居民就業不十分充分，可能是非常重要的原因。由於調查報告是對居民的調查，而不僅僅是勞動者，也就不可避免地包含沒有就業的人員。這也意味著，失業、下崗人員越多，勞動時間就會越少。由此形成的勞動時間減少，是不能真正反映居民生活品質和質量提高的。只有在相同條件下的對比，才能真正反映居民的生活品質和質量。



而從實際情況來看，受金融危機的衝擊以及外部環境變化的影響，就業確實面臨著比較大的壓力，就業不充分的問題也在逐步顯露。特別是中小微企業，普遍因為經營困難，難以確保員工不下崗、不出現失業現象。所以，由此而形成的居民勞動時間減少，也是需要關注的問題之一。



同時，報告也發現，四成工資勞動者有超時工作現象，有酬勞動時長居於世界前列。2017年，中國工資勞動者超時工作率高達42.2%。其中，非正規部門、低收入者、低學歷者、製造業從業者、生產製造及有關人員的超時工作尤為嚴重。與14個主要國家相比， 2017年中國有酬勞動時長排名第一，比排名最後的意大利高出125%。



這也告訴我們，中國勞動者在勞動時間、勞動強度方面，仍然是比較高的，是影響著居民生活品質和質量提升的。如何進一步減輕勞動者的勞動強度，減少超時勞動，規範企業的用工行為，提高勞動者收入水平，是非常重要的方面。



文章指出，居民勞動時間減少，是值得高興的事。但是，如何進一步解決超時勞動仍然較多、勞動時長較長的問題，也是需要研究和解決的問題。只有讓勞動者獲得更多的自由支配時間，才能更好地安排工作與生活、勞動與休閑，才能讓其他方面的發展更好、更具協調性。如旅遊、文化、娛樂、休閑等。

