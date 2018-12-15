對“零錢通”監管應因勢利導

中評社北京12月15日電／最近，微信的一款新產品“零錢通”開放公測，用戶可將微信錢包裡的零錢直接用於微信支付，同時又可以獲得理財收益。就此來看，“零錢通”好像是“微信版的餘額寶”。幾年前，餘額寶已實現消費應用與理財增值並行的功能。作為移動支付的兩大巨頭之一，騰訊宣布打通貨幣基金和微信旗下的消費應用場景順理成章。



經濟日報發表財經評論人莫開偉文章表示，此前，餘額寶“瘋長”曾引發了市場和監管方面的一些爭議。那麼，“零錢通”該如何確保在創新發展中規範運營呢？



文章提出，首先，基金管理應走在前頭。從去年下半年開始，為符合監管方面的要求，天弘基金開啟了一系列針對餘額寶的調整，包括調降個人最高投資額度、調整資產配置，引導大額資金轉投其他同類產品，調整餘額寶服務規則等，成功地將基金規模降了下來。按照“零錢通”的來勢，很可能也會快速地擴大規模。為了不影響投資者情緒，基金管理相關工作應走在前頭。



其次，逐步提高風險控制要求。隨著移動支付快速發展，中國微信用戶已達10億，微信支付用戶為8.2億，從這個角度來看，“零錢通”理財可能是一個大市場。可是，無論餘額寶還是“零錢通”，本質上都是貨幣基金，此類基金從公眾手裡吸收資金、形成資金池、給付利息，本身具備了非常強的貨幣支付屬性，在功能上構成了銀行存款的替代品，甚至具有現金支付的便利性。但是，其並不具備與銀行存款同等的安全性，並不受存款保險的保護。



同時，貨幣基金常常給予投資者非常“慷慨”的贖回便利，在沒有相應保護機制的情況下，允許資金“快進快出”非常危險。一旦沒有預期的負面衝擊突然到來，因基金投資人結構過於單一，極容易產生投資者擠兌風險，這將在一定程度上影響金融穩定。隨著規模的快速擴大，基金風險控制的要求必須逐步提高。



最後，應回歸科技平台定位。未來的金融絕不僅僅是投資和理財，是將深度滲透至金融行業各個需求場景中，為更多行業提供更深層次的服務，弱化互聯網金融的金融屬性，強化互聯網金融的服務屬性，這才是互聯網金融行業未來的發展方向。因此，餘額寶、“零錢通”等平台管理方應該認識到，金融科技企業需要回歸平台定位，把重心從做產品轉移到做平台，應努力提升自身服務社會的能力。

