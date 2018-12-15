土耳其稱“數日內”在敘發起行動　美國警告

中評社北京12月15日電／土耳其總統埃爾多安12日說，土耳其“數日內”將在敘利亞的幼發拉底河以東地區向庫爾德武裝發起軍事行動。美國有線電視新聞網(CNN)消息，五角大樓當日警告土耳其：此類行動不可接受。



“任何進入敘利亞東北部的單邊軍事行動，特別是在美國軍隊可能出現的地區，都非常令人擔憂。任何此類行動都是不可接受的。”美國防部發言人肖恩·羅伯遜表示。



他還說：“我們認為對話是確保(敘利亞)邊境地區持續穩定的唯一途徑，我們還認為未經協調的軍事行動將破壞各方的共同利益。”



CNN稱，敘利亞的美國軍隊定期與敘利亞民主軍中的庫爾德武裝合作，共同打擊極端組織“伊斯蘭國”(ISIS)。



據悉，美土在對待敘利亞境內庫爾德武裝的立場上存在重大分歧。美國視庫爾德“民主聯盟黨”為打擊極端組織“伊斯蘭國”(ISIS)的重要力量，但土耳其認為他們是土國內反政府組織庫爾德工人黨在敘利亞的分支，其活動會影響土耳其國內穩定和國土安全。



12日，埃爾多安在首都安卡拉舉辦的國防工業峰會上向敘利亞宣戰時，批評美國支持庫爾德武裝、在土耳其和敘利亞邊境一帶設立觀察哨所的舉動。他說，有一點很清楚，美國設立觀察哨所不是為了保護土耳其，而是為了保護恐怖分子。但他同時表示，“我們的目標絕對不是美國軍隊，而是該地區的恐怖組織。我想強調這一點。”



來源：環球網