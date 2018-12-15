習近平：推進反腐敗工作法治化規範化

中評社北京12月15日電／中共中央政治局12月13日下午就深化國家監察體制改革舉行第十一次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，在新的起點上持續深化黨的紀律檢查體制和國家監察體制改革，促進執紀執法貫通，有效銜接司法，推進反腐敗工作法治化、規範化，為新時代完善和發展中國特色社會主義制度、推進全面從嚴治黨提供重要制度保障。



中央紀委國家監委法規室主任馬森述就這個問題作了講解，並談了意見和建議。



中共中央政治局各位同志認真聽取了講解，並就有關問題進行了討論。



習近平在主持學習時發表了講話。他強調，黨的十八大以來，黨中央就一直思考和謀劃如何適應全面從嚴治黨新形勢，在強化黨內各方面監督的同時，更好發揮監察機關職能作用，強化國家監察，把公權力關進制度的籠子。黨的十九大提出構建集中統一、權威高效的國家監察體系，把組建國家監察委員會列在深化黨中央機構改革方案第一條，著眼點就是構建黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，形成以黨內監督為主、其他監督相貫通的監察合力。深化國家監察體制改革是貫徹黨的十九大精神、健全黨和國家監督體系的重要部署，是推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要改革，改革取得重要階段性成果。



習近平指出，國家監察體制改革有利於加強黨對反腐敗工作的集中統一領導，有利於實現對公權力監督的全覆蓋，有利於堅持標本兼治、鞏固擴大反腐敗鬥爭成果。黨的十九大以來，全國紀檢監察機關充分發揮新體制的治理效能，收攏五指，重拳出擊，加大查處力度，不敢腐的震懾效應充分顯現，標本兼治綜合效應更加凸顯。我們要保持戰略定力，持續深化改革，強化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強不想腐的自覺。