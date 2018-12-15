習近平觀看慶祝改革開放40周年文藝晚會

中評社北京12月15日電／12月14日，慶祝改革開放40周年文藝晚會《我們的四十年》在北京人民大會堂舉行。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、韓正、王岐山等黨和國家領導人，與3000多名觀眾一起觀看演出。



偉大變革，書寫壯麗史詩；永志不忘，奮進復興征程。慶祝改革開放40周年文藝晚會《我們的四十年》14日晚在京舉行。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、韓正、王岐山等黨和國家領導人，與3000多名觀眾一起觀看演出，共同回顧改革開放40年舉世矚目的歷史成就。



人民大會堂萬人大禮堂燈光璀璨，二樓眺台懸掛著橫幅：緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷把新時代改革開放繼續推向前進！舞台中央，“1978”“1979”……40年年份數字的陳列，鋪展出閃光的奮鬥足跡。舞台兩側，在18名儀仗兵的護衛下，金色的麥浪托起時代的豐碑，鮮紅的五角星閃耀天空。



19時55分，在歡快的樂曲聲中，習近平等領導同志步入大禮堂，與改革開放傑出貢獻受表彰人員代表親切握手，向他們致以崇高敬意，全場響起熱烈掌聲。



“古老的土地因春風喚醒，美麗的河流因解凍新生。奔騰吧，五千年踏浪前行的我們，為民族的復興踏上嶄新的征程……”金色的黨徽輝映在舞台中央，合唱《我們的道路》拉開整場晚會序幕。



晚會分為序曲、上下篇和尾聲。上篇《壯闊東方潮》以音樂短劇的形式，再現了改革開放以來中國翻天覆地的變化。《年輕的朋友來相會》《我們的生活充滿陽光》《金梭和銀梭》《好人一生平安》等歌曲，重溫改革春風拂過神州大地的群情振奮。《我不想說》《站台》《外面的世界》《春天的故事》等情景演唱和舞蹈，謳歌廣大建設者在經濟特區熱土上的勤勞奉獻。《在希望的田野上》《我愛你塞北的雪》《信天游》……一首首經典的歌曲，展開農村改革的蓬勃畫卷；《我的中國心》《走進新時代》《北京歡迎你》《江山》……一段段精湛的表演，再現富民強國的光輝足跡。情景詩朗誦《偉大的覺醒》將晚會上篇推向高潮，抒發了全國各族人民對改革開放“深深的感激與永恒的敬意”。