前11月經濟運行平穩結構持續優

中評社北京12月15日電／12月14日，在國新辦新聞發布會上，國家統計局發布11月經濟數據顯示，服務業平穩增長，投資增速繼續回升，就業形勢好於預期，經濟保持了持續健康發展。國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，今年各項宏觀調控目標可以較好完成。



投資增速連續3個月回升，明年有望保持平穩增長



11月數據一亮相，就業和投資兩個指標十分搶眼。創新創業帶動就業能力進一步增強。前11月，全國城鎮新增就業1293萬人，比上年同期增加13萬人。11月，全國城鎮調查失業率為4.8%，比上月和上年同月均下降0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率為4.7%，與上月持平，比上年同月下降0.2個百分點。



“近幾年，我國第三產業增加值占GDP比重持續提升，為社會提供了大量的就業崗位。”國家統計局人口司司長李希如介紹，11月，城鎮私營企業和個體工商戶就業人數比上年同期分別增長6.3%、5.7%，占城鎮全部就業人員比重分別提高1.2、1.0個百分點，就業結構不斷優化。



投資呈現企穩回升態勢。前11月，全國完成固定資產投資同比增長5.9%，增速比前10月提高0.2個百分點，連續3個月呈回升態勢。其中，隨著中央支持民營企業相關政策出台，前11月民間投資增長8.7%，增速高於去年同期3個百分點，高於全部投資2.8個百分點，今年以來一直保持8%以上的較高增速。



“製造業投資增速從4月開始持續回升，民間投資今年以來累計增速都在8%以上，表現較好。明年，投資總體平穩或者穩中略升態勢有望延續。”毛盛勇分析，今年下半年一批重大基礎設施項目加快推出，有利於補短板、調結構、惠民生的大項目，將在明年較好落地，發揮基礎設施穩投資效應。



從製造業投資看，今年以來國家出台多項減稅降費措施，如下調增值稅率、提高出口退稅率等，各地相繼出台多項降成本措施。這些舉措有效降低了企業負擔，帶動製造業投資較快增長。前11月，全國製造業投資同比增長9.5%，增速比前10月提高0.4個百分點，比去年同期高5.4個百分點，高於全部投資3.6個百分點。



“明年更大力度減稅降費政策出台後，對製造業發展有促進作用，‘六穩’政策效應還會進一步顯現。從資金上來看，貨幣政策不斷提高靈活性有效性，對實體經濟的支撐和服務功能也會進一步改進。綜合這些因素看，製造業投資有望保持平穩增長趨勢。”毛盛勇說，“企業整體預期比較穩定。明年整個固定資產投資有望保持平穩增長，甚至穩中略升態勢。”



消費、工業生產等增速放緩，下行壓力怎麼看



在經濟運行保持在合理區間的同時，一些人注意到部分指標放緩情況。11月，社會消費品零售總額增速比上月回落0.5個百分點。這是否意味著中國市場內需不旺？會不會影響經濟運行？



毛盛勇分析，這主要是受汽車類商品降幅擴大和石油類商品增速高位回落等因素影響。11月，限額以上單位汽車類商品同比下降10%，降幅比上月擴大3.6個百分點；石油類商品增長8.5%，增速回落8.6個百分點。據測算，此兩類商品拉低社會消費品零售總額增速超過0.7個百分點。



“汽車消費回落對消費的下拉幅度較多，也是當前一些發達國家和很多發展中經濟體都面臨的問題。”毛盛勇說，此外“雙11”較往年的拉動作用比預期弱一些，因為社會消費品零售總額的盤子越來越大，節日效應有所遞減。



除了消費，生產增速放緩也引發關注。11月規上工業增加值增速同比增長5.4%，增速比10月回落了0.5個百分點。這主要是受3個產業影響。一是汽車行業下降3.2%，下拉了工業增速，二是11月全球石油價格出現了一輪波動，與之相關的石化行業增速明顯放緩，三是電子行業放緩比較多。



“工業整個增速有所放緩，但是亮點較多。比如結構優化，包括代表中高端製造業的高技術製造業、裝備製造業，還有戰略性新興產業都繼續保持較快增長。”毛盛勇說。



11月進出口總額同比增長9.1%，增速比上月回落13.4個百分點。毛盛勇分析，一是外部環境出現新變化，世界經濟增長及其預期、世界貿易增長步伐有所放緩；二是上年同期基數比較高；三是不排除個別企業搶出口效應減弱的影響。



新興服務業對服務業生產增長貢獻率為56.6%



跳出增速看發展，隨著供給側改革深入推進，前11月經濟運行在質量和結構上都邁出新步伐。



去杠杆、降成本成效顯現。10月末，規上工業企業資產負債率為56.7%，比上年同期下降0.5個百分點。前10月，規上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.27元，比上年同期下降0.25元。短板領域投資較快增長。前11月，生態保護和環境治理業、農業投資同比分別增長42.0%和12.5%，增速分別快於全部投資36.1和6.6個百分點。



新動能保持較快增長。在持續推進“放管服”改革、持續優化營商環境的推動下，前11月新登記企業數量日均達到1.81萬戶，市場主體還在繼續大量增加。智能家電、新能源汽車等新產業、新產品增長較快，線上線下銷售融合發展加快。



經濟結構持續優化。服務業在保持平穩較快增長的同時，現代服務業增長更快。11月，信息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數同比增長36.7%，增速較上月加快1.0個百分點，連續11個月保持在35%以上。11月，以互聯網和相關服務為代表的新興服務業對服務業生產增長的貢獻率為56.6%，高於上年同期12.3個百分點，拉動服務業生產指數增長4.1個百分點，新興服務業拉動作用繼續增強。



“今年經濟平穩運行、穩中有進，為明年經濟運行打下一個比較好的基礎。”毛盛勇說。



（來源：人民網）

