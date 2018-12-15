駐日美軍普天間基地搬遷開始填海

中評社北京12月15日電／日本政府14日不顧沖繩民眾抗議，啟動美軍普天間基地搬遷填海工程，向邊野古海域投入沙土。



沖繩縣知事玉城丹尼前一天在首都東京面見日本多名內閣成員，要求中央政府暫緩填海，14日獲知施工後說，“非常憤慨”。



【傾倒沙土】



裝載沙土的船只當天9時起停靠在名護市邊野古海岸。施工人員隨後卸下沙土，由推土機推入海中。



沖繩縣居民同一天早晨在附近的美軍施瓦布基地門口集結示威，面對防暴警察“人墻”，高喊“立即暫停填海施工”。另外數十名居民在施工海域乘皮艇、舉標語示威。



一些示威者告訴美聯社記者，填海不僅破壞生態，還與當地人要美軍基地遷出沖繩縣的意願背道而馳。



日美政府1996年商定，在沖繩縣內搬遷美海軍陸戰隊普天間基地，由人口密集的宜野灣市遷到邊野古。然而，駐日美軍犯罪、墜機及高空墜物、噪音及污染等問題持續，當地居民不堪忍受，多次要求關閉這一基地，把替代基地完全遷至縣外。



現年69歲的宇流麻市居民金久正孝（音譯）告訴日本共同社記者：“我們遭政府背叛的次數實在太多，我受夠了。”家住沖繩島金屋町的71歲農民中前尚真（音譯）說，不明白中央政府為什麼無視民意，執意新建基地。



日本政府去年5月開始在邊野古興建防波堤，圈入部分海域，為填海造陸作準備。沖繩縣政府今年8月一度叫停施工。應日本防衛省要求，施工11月底重新啟動，建築工人在施工海域設浮標。



【“非常憤慨”】



共同社報道，著手填海，意味著普天間搬遷進入“無法回頭”的階段。日本政府預期在邊野古造陸將近160公頃，新建兩條飛機跑道，供後期基地建設使用。全部工程定於2022年完工。



沖繩縣知事玉城14日譴責這一單方面決策“違法”，“中央政府正強制往海里傾倒沙土，絲毫不顧沖繩人的意願，我非常憤慨”。



填海前一天，玉城在首都東京分別面見日本內閣官房長官菅義偉、防務大臣岩屋毅，請求中央政府暫緩施工，參與對話。



玉城反對美軍基地縣內搬遷，9月當選沖繩縣知事後多次赴美國“游說”，提議美日中央政府、沖繩縣政府作“三方對話”，協商新基地選址糾紛。美國政府回應，這一糾紛應當在日本中央政府和沖繩縣政府之間解決。



依據《日美安保條約》，美國向日本派駐大約2.5萬名軍方人員，在沖繩縣建有多處重要軍事設施。



（來源：新華網）