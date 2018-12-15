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王毅將主持中印高級別人文交流機制首次會議
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2018-12-15 11:47:19
中評社北京12月15日電／外交部發言人陸慷14日宣布：應印度外長斯瓦拉傑邀請，國務委員兼外交部長王毅將於12月21日至24日訪問印度並同斯瓦拉傑共同主持中印高級別人文交流機制首次會議。
（來源：人民網）
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