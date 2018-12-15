公安部公布十大事故多發長下坡路段

中評社北京12月15日電／ 公安部14日公布了十大事故多發長下坡路段，這是公安交管部門從11月開始，在集中開展長大下坡危險路段排查整治行動中發現的。



據介紹，自開通以來造成事故死亡人數最多的10個長大下坡路段分別為：



1、雲南昆明市境內 嵩待線省道 77公里加800米至66公里加400米段，自2003年開通以來，11.4公里長下坡累計發生218起道路交通事故，造成279人死亡。



2、廣東韶關市境內 G4京港澳高速北行1882公里至1858公里段，自2003年開通以來，24公里長下坡累計發生173起道路交通事故，造成174人死亡。



3、甘肅天水市境內 G310國道天巉公路1515公里至1528公里段，自2001年開通以來，13公里長下坡累計發生76起道路交通事故，造成157人死亡。



4、雲南文山州境內 G80廣昆高速896公里至884公里段，自2007年開通以來，12公里長下坡累計發生117起道路交通事故，造成141人死亡。



5、甘肅平涼市境內 G312國道羅漢洞坡道1698公里至1704公里加400米段，自2000年開通以來，6.4公里長下坡累計發生421起道路交通事故，造成126人死亡。



6、雲南玉溪市境內 G8511昆磨高速213公里加400米至240公里加400米段，自2003年開通以來，27公里長下坡累計發生81起道路交通事故，造成124人死亡。



7、廣東韶關市境內 G4京港澳高速 南行1882公里至1895公里段，自2003年開通以來，13公里長下坡累計發生154起道路交通事故，造成113人死亡。



8、山西呂梁市境內 G20青銀高速964公里加300米至934公里段，自2005年開通以來，30.3公里長下坡累計發生120起道路交通事故，造成112人死亡。



9、山西臨汾市境內 S329省道12公里加100米至35公里段，自2010年開通以來，22.9公里長下坡累計發生1295起道路交通事故，造成107人死亡。



10、廣西河池市境內 G210國道2716公里加400米至2721公里加100米段，自2001年開通以來，4.7公里長下坡累計發生457起道路交通事故，造成100人死亡。



公安部要求，各級公安機關要深入開展排查整治工作，強化部門溝通協作，健全完善常態機制，確保做到隱患排查全覆蓋、無死角。要在按時完成排查任務的基礎上，逐一路段提出整治建議，專題報告地方黨委等相關部門和責任單位，視情況提請採取部、省、市三級掛牌督辦措施，並及時向社會發布公示提示。



（來源：新華網）