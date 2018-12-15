今年全國糧食總產量65789萬噸

中評社北京12月15日電／據國家統計局公布的全國糧食生產數據顯示，2018年全國糧食總產量65789萬噸（13158 億斤），比2017年減少371萬噸（74億斤），下降0.6%。全年糧食產量雖有所下降，但減幅不大，仍處於高位水平，屬於豐收年景。



國家統計局農村司首席統計師侯銳對今年糧食生產情況解讀：



一、農業種植結構調整優化，糧食播種面積減少



2018年，各地在黨中央、國務院的堅強領導下，認真貫徹中央1號文件精神，堅持穩中求進的工作總基調，按照“藏糧於地、藏糧於技”的發展思路，深入推進農業供給側結構性改革，調減庫存較多的稻穀和玉米種植，擴大大豆種植，因地制宜發展經濟作物。初步統計，2018年，全國糧食播種面積17.56億畝，比上年減少1428萬畝，下降0.8%。因播種面積減少，糧食減產107億斤。



（一）穀物播種面積減少。2018年，全國穀物播種面積14.95億畝，較上年減少1619萬畝，下降1.1%。其中稻穀4.53億畝， 比上年減少837萬畝，下降1.8%；小麥3.64億畝，比上年減少360萬畝，下降1.0%；玉米6.32億畝，比上年減少404萬畝， 下降0.6%。



（二）豆類播種面積增加， 薯類面積穩定。2018年，全國豆類播種面積1.53億畝，比上年增加180萬畝，增長1.2%；其中大豆播種面積1.26億畝，比上年增加232萬畝，增長1.9%。薯類播種面積1.08億畝，比上年增加11萬畝，略增0.1%。



（三）糧食種植結構調整效果明顯。2018年，各地區積極推進農業供給側結構性改革，湖南、江西兩省主動調減單產較低、品質較差的早稻和雙季晚稻種植面積796萬畝，同時增加單產較高、品質較優的中稻和一季晚稻種植面積348萬畝；黑龍江主動壓縮冷涼區域水稻種植面積249萬畝。貴州、河北兩省大力發展經濟作物，主動調減玉米種植面積765萬畝。內蒙古、吉林、河南、山東、安徽等省（區）採取加大政策補貼等措施扶持大豆生產，五省（區）共增加大豆面積402萬畝。



二、氣候條件較為適宜，糧食單產水平提高



（一）穀物、豆類、薯類三大類糧食單產水平均有所提高。2018年，全國糧食作物單產375公斤／畝，每畝產量比上年提高0.9公斤，增長0.2%。其中，穀物單產408公斤／畝，每畝產量比上年提高1.1公斤，增長0.3%；豆類單產125公斤／畝，每畝產量比上年提高3.3公斤，增長2.7%；薯類單產265公斤／畝，每畝產量比上年提高5.1公斤，增長2.0%。因單產提高，糧食增產33億斤。



（二）主要糧食品種稻穀單產提高，小麥單產下降，玉米單產持平。稻穀單產增加，達468公斤／畝，每畝產量比上年提高7.3公斤，增長1.6%；小麥單產361公斤／畝，因災每畝產量比上年減少4.4公斤／畝，下降1.2%；玉米單產407公斤／畝，與上年基本持平；大豆單產127公斤／畝，每畝產量較上年增加3.5公斤，增長2.9%。



（三）糧食單產提高得益於多種綜合因素的作用。一是農業氣候對糧食生產總體有利。儘管今年夏糧因災致使每畝產量比上年減少5.3公斤，但整體看，全國沒有出現大範圍災情，氣候條件有利於糧食生產。早稻生長期間，氣候條件較為有利，早稻單產每畝提高10.5公斤。秋糧生長期間，除局部地區一段時間發生旱情外，全國大部農區光熱充足，降水充沛，有利於秋收作物的生長發育和產量形成。9月期間，全國大部農區光溫適宜，有利於秋收糧食作物的灌漿成熟和收曬。二是抗災救災措施得力。春末夏初，東北部分地區出現旱情，南方部分地區發生洪澇。災情發生後，習近平總書記對防汛搶險救災工作作出重要批示，國務院及時召開專題會議，要求各地認真貫徹落實黨中央、國務院關於防汛抗旱工作的決策部署，最大程度減輕災害損失。有關部門抓落實，各地積極響應，採取指導農民加強田間管理和提供技術支持等措施，有效減輕了自然災害對糧食生產的影響。



應當看到，中國是一個人口大國，糧食始終是事關國計民生的最重要農產品。雖然我國糧食產量多年保持在高位水平，糧食尤其是穀物庫存較為充裕，種植結構調整取得階段性進展，但我國糧食生產基礎尚不穩固，還未完全擺脫靠天吃飯的局面，糧食供給地區不平衡、結構不合理、種植效益低等問題仍沒有從根本上解決，確保國家糧食安全任重道遠。



（來源：人民網）

