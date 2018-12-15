俄國防部：美沒有可與圖160相媲美的武器

抵達委內瑞拉的圖-160轟炸機。 中評社北京12月15日電／俄羅斯衛星通訊社12月14日報道，俄羅斯國防部發言人伊戈爾·科納申科夫少將在評論美國駐哥倫比亞大使惠特克有關圖-160轟炸機的聲明時表示，在美國和北約其他國家甚至沒有可以與圖-160戰略轟炸機相比的類似武器。



此前俄空天軍的2架圖-160戰略轟炸機、1架安-124重型軍用運輸機和1架伊爾-62遠程幹線飛機在委內瑞拉邁克蒂亞國際機場完成降落。美國駐哥倫比亞大使惠特克將抵達委內瑞拉的俄軍機比作“博物館藏品”。



俄國防部發言人指出，“想提醒美國外交官，圖-160自問世以來，在最大速度、有效載荷、航程等方面一直保持領先，任何防空系統都無法對其形成威脅，在美國或任何其他北約國家都沒有類似的武器。經過升級的圖-160M2的性能更是得到了進一步的提升。”



俄羅斯兩架圖-160“白天鵝”戰略轟炸機10日飛抵委內瑞拉，引起美國不安。俄國防部還在網絡上公布了俄軍機降落在委國機場的視頻。俄軍事專家指出，圖-160此行是從事飛行訓練並與委內瑞拉軍隊進行聯合演習，同時也是向美國展示自己的力量，但對美國並不構成實質性威脅。



俄羅斯《報紙報》12日以“力量投送：為什麼圖-160飛往委內瑞拉？”為題稱，俄國防部10日宣布，俄空天軍兩架圖-160戰略轟炸機、1架安-124重型運輸機和1架伊爾-62遠程飛機飛抵委內瑞拉，降落在委首都邁克蒂亞國際機場。這4架軍機從俄境內多個機場起飛，全程飛行13小時，距離超過1萬公里。據報道，俄軍還將與委內瑞拉空軍展開聯合軍演。

