斯里蘭卡最高法院裁定總統違憲

中評社北京12月15日電／斯里蘭卡最高法院13日裁定，總統邁特裡帕拉·西裡塞納上月解散議會的決定違反憲法。



最高法院7名法官一致作出上述裁定，依據是憲法規定總統在議會運行4年半後才能解散議會。



本屆議會2015年8月宣誓就職，議員任期5年。依據憲法，西裡塞納最早2020年年初才能解散議會。



多家媒體報道，斯里蘭卡最高法院的違憲裁定使政治危機再添變數，西裡塞納遭彈劾的可能性變大。



10月26日，西裡塞納宣布解除拉尼爾·維克勒馬辛哈的總理職務並解散政府，任命前總統馬欣達·拉賈帕克薩為新總理。



11月9日，西裡塞納宣布解散議會並在明年1月5日舉行議會選舉。然而，維克勒馬辛哈的支持者向最高法院申訴，後者11月13日頒布臨時命令，中止執行總統解散議會、明年1月舉行議會選舉的政令，議會得以複會。



斯里蘭卡憲法規定，總統的總理任命必須通過議會信任表決，即獲得議會225名議員中超過半數議員支持。



維克勒馬辛哈所屬的統一國民黨在議會中占有106席，西裡塞納的統一人民自由聯盟占有95席。



議會11月兩次通過針對拉賈帕克薩的不信任案，分別“掐斷”拉賈帕克薩辦公室的所有開支和新內閣成員薪水；12月12日通過對維克勒馬辛哈的信任案。只是，西裡塞納拒絕接受表決結果，多次聲稱不會將總理職務交還給維克勒馬辛哈。



統一國民黨先前說，將依據最高法院的裁定，考慮是否發起對西裡塞納的彈劾。



法新社報道，政治僵局觸發對斯里蘭卡經濟狀況的擔憂，多個國際信用評級機構下調對斯里蘭卡的評級。



斯里蘭卡前財政部長拉維·卡魯納納亞克警告，由於議會迄今沒有就政府預算達成一致，斯里蘭卡所有公共部門的運行明年1月1日起將陷入停滯。



出於相同擔憂，斯里蘭卡不少官員呼籲總統西裡塞納盡快化解危機。



斯里蘭卡一家上訴法院12月3日作出臨時裁決，要求拉賈帕克薩及其內閣暫時停止行使職權。下一次審理原定12日，但法院當天將審理推遲至明年1月16日，何時宣布最終裁決暫不清楚。



（來源：新華網）