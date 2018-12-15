＂百名紅通人員＂蔣雷歸案紀實

中評社北京12月15日電／12月14日凌晨4時許，一架由新西蘭飛來的國航航班在夜幕中抵達首都國際機場。外逃11年的中國汽車工業協會原常務副會長蔣雷回國投案自首。



隨著蔣雷的歸案，“百名紅通人員”已有55人歸案。蔣雷也成為國家監委等五部門聯合發布《關於敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告》後，首個回國投案的“百名紅通人員”。



“蔣雷的歸案，再次彰顯了以習近平同志為核心的黨中央對外逃腐敗分子‘有逃必追、一追到底’的鮮明立場和堅定決心。我們正告涉嫌職務犯罪境外在逃人員，放棄幻想、認清形勢、珍惜機會，在公告最後期限前主動投案自首，爭取寬大處理。”中央追逃辦負責人表示。



從局級幹部到紅通逃犯



標準的國字臉上，一頭茂密黑發……這是2007年國際刑警組織發布的紅色通緝令上，蔣雷照片給人的印象。歷經11年外逃生涯，曾經氣質不凡的他，歸來已是滿頭白髮、步履蹣跚。



公開資料顯示，蔣雷於1956年2月出生於吉林長春，出逃前擔任中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長、中國貿促會汽車行業分會會長，系副局級領導幹部。



2003年和2005年，汽車行業分會與上海國際展覽有限公司合作，在上海舉辦了兩屆國際汽車工業展覽會。作為時任分會會長，蔣雷利用職務便利，指使下屬將上海國際展覽有限公司支付的部分車展宣傳推廣費截留，轉移到蔣雷親屬的銀行賬戶上。之後，這筆贓款被蔣雷用來為親屬購買北京市朝陽區的一處房產。



2007年4月11日，蔣雷持中國護照由首都國際機場離境，潛逃至新西蘭。同年5月16日，北京市西城區檢察院對其立案偵查，6月18日批准逮捕。7月27日，國際刑警組織對其發布紅色通緝令。



“用蔣雷自己的話講，外逃11年，經歷了從失望、絕望到希望的三個階段。尤其是從一個局級幹部淪落為外逃犯罪嫌疑人，心裡落差很大，他既恨自己，又不敢面對現實，於是強行把自己包裹起來。再加上後來身患疾病，就更加悲觀厭世了。”北京市追逃辦有關負責人說。