各派駐組開展談心談話　上好＂廉政第一課＂

中評社北京12月15日電／針對退役軍人事務部新組建、機構新設立、幹部來源廣的實際情況，為準確掌握被監督單位“森林”狀況，中央紀委國家監委駐退役軍人事務部紀檢監察組連日來對被監督單位全體司局級幹部逐一進行深入談話，督促綳緊廉潔自律這根弦。



隨著黨和國家機構調整和新組建部門單位的職能配置、內設機構和人員編制等“三定方案”確定，相關人員陸續到位履職。近期，中央紀委國家監委各派駐紀檢監察組依照黨章和憲法、監察法賦予的權限職責，把監督挺在前面，對黨員領導幹部和公職人員開展廉政教育，督促其依法履職、秉公用權、廉潔從政。



各派駐紀檢監察組首先將靶心聚焦到嚴肅政治紀律和政治規矩上。“作為工青婦群團組織最高領導機關的局級幹部，要自覺把講政治擺在第一位，始終做到對黨絕對忠誠。”駐全國總工會機關紀檢監察組組長房建孟在與全國總工會、共青團中央、全國婦聯3家單位新提任局級幹部進行集體廉政談話時說，在新的崗位上，要加強對習近平新時代中國特色社會主義思想的學習領會和貫徹落實，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。



為了提高廉政談話針對性，各派駐紀檢監察組結合駐在部門實際，靈活調整談話切入點和側重點，對症下藥。如，駐應急管理部紀檢監察組深入分析應急管理系統當前全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭面臨的形勢。“從信訪舉報和查辦案件來看，很多問題的產生都源於班子不團結。班子團結與否，一把手起關鍵作用，新組建成立的各部門領導班子一定要切實增強團結意識。”駐應急管理部紀檢監察組組長艾俊濤說，對問題多發和同一問題反覆出現的部門，將根據問責條例進行問責。駐海關總署紀檢監察組緊密結合海關機構改革“三定方案”全面實施、海關係統廳局級領導班子和領導幹部大範圍集中調整的實際情況，加大任前廉政談話力度，要求切實履行主體責任，狠抓中央巡視整改落實，不能“新官不理舊賬”。