武漢：查處違反八項規定精神問題582件

中評社北京12月15日電／武漢市新洲區倉埠街美麗鄉村建設工程項目負責人黃某先後2次接受路燈經銷商吃請，收受其贈送的中華牌香煙2條，現金10000元，並利用職務便利幫助其協調路燈銷售業務。2018年9月，黃某受到黨內嚴重警告處分、免職處理......這是武漢市紀委監委狠抓中央八項規定精神貫徹落實、馳而不息推進作風建設、堅決防止“四風”問題反彈的一個縮影。



今年以來，武漢市紀委監委根據新部署新要求，聚焦監督這個首要職責，圍繞發現查處違反中央八項規定及實施細則精神問題和潛入地下、隱形變異等新問題，加大力度整合監督檢查資源，改進監督檢查方式，推動監督檢查常態化、規範化、整體化，嚴肅查處一批典型問題，並選取有警示教育意義的案例進行了公開通報曝光。今年1至11月，全市共查處違反中央八項規定精神及實施細則問題582件，處理870人，其中給予黨紀政務處分730人；前三季度，全市共通報典型案例104批次、245個問題、500人次；針對監督檢查發現的問題，已發出5份監察建議，全部被責任單位采納，並整改落實。



該市紀委監委在常設督查組基礎上，還建立“四風”問題監督檢查工作機制，由各區、市紀委監委各派駐（出）機構分別成立檢查組，分級實施、上下聯動，緊盯節假日等重要時間節點，聚焦突出問題，開展專項整治。今年該市已經開展違規使用工會經費、私車公養、違規公務接待等問題專項檢查，規範津貼補貼和福利專項整治等問題重點督察以及黨風政風監督重點任務上半年交叉檢查。



武漢市紀委監委相關負責人表示，該市將通過不間斷督察、常態化問責和高頻次曝光，保持發現查處“四風”問題絕不姑息、絕不手軟，持續傳遞越往後越嚴的強烈信號，為全市黨風政風持續好轉提供堅強紀律保障。



（來源：中央紀委國家監委網站）