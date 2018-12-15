“哄搶”引發擔憂　科創板非賺快錢之地

中評社北京12月15日電／科創板即將設立的消息公布之後，各路資本上演了一場瘋狂追逐，目前這場爭奪戰已從二級市場蔓延至一級市場。中國證券報記者了解到，目前有很多資本都在從各個渠道打聽科創板的詳細信息，同時一些潛在科創板上市標的也成為了一些資本眼中的“香餑餑”，“哄搶”份額、抬高價格、突擊入股等現象陸續開始出現。分析人士坦言，“哄搶”項目於科創板而言並非好事，科創板絕不是一個賺快錢的地方。



資本入局爭搶標的



科創板的設立，對中小科技創新企業而言，提供了全新的直接融資支持通道，將會加快科技創新類企業快速上市，將為經濟轉型、服務新產業和新經濟發展提供重大支持。對資本市場而言，科創板的設立，有助於科技細分領域龍頭加速形成，彌補過去類似BATJ海外上市的遺憾。



也正是在這樣的美好前景下，不少市場的投機資金盯上了科創板。前期，一些游資在二級市場對部分科創板概念股瘋狂炒作，目前，一級市場的炒作大幕也已拉開。記者了解到，隨著科創板的消息陸續發布，一些人士也開始在市場上公開“叫賣”“准科創板項目”：“獨角獸股權直投項目（准科創板項目）已有機構鎖定份額；資產重組項目，最後低價進場機會（重組即將完成），公司屬於人工智能、工業4.0龍頭企業，‘一帶一路’重點推薦項目，已獲眾多知名機構投資。”



目前，市場上類似的公開“叫賣”層出不窮，一級市場上的“准科創板項目”也愈發火熱。事實上，這類項目頗有魚龍混雜之勢，基本只要是跟科技、高新技術沾點邊的項目往往都會被一些人士包裝成“准科創板項目”，試圖蹭熱點。同時，也形成了一些套路，比如，在描述項目時，加入被某些大型機構投資作為背書。



資深市場人士劉明（化名）就對當前市場上的一些不正常現象表示擔憂：“科創板公布之後，很多朋友跑來說準備了多少多少科創板的項目，還有很多朋友打聽交易所的規則是什麼，要去市場搜集項目，甚至想要哄抬股價、突擊入股。”