電影院建設迎新規　院線行業洗牌在即

中評社北京12月15日電／近日，國家電影局下發《關於加快電影院建設促進電影市場繁榮發展的意見》（簡稱《意見》），明確提出鼓勵影院投資建設，2020年銀幕數量超8萬塊；通過財政補貼提升放映技術和設施改造，提升縣級影院、中西部影院建設改造；深化院線改革，突出資產聯結型院線，鼓勵新建和併購重組，實施院線市場化進入退出機制。



對此，業內人士指出，《意見》的推出有助於促進院線行業集中度的提升。由於當前國內院線行業集中度低，還存在很大提升空間，結合國內院線市場已經出現的整合趨勢，未來將會有一輪行業洗牌到來。



年增銀幕2萬塊



《意見》提出，到2020年，全國加入城市電影院線的電影院銀幕總數達到8萬塊以上，電影院和銀幕分布更加合理，與城鎮化水平和人口分布更加匹配。天風證券研報指出，8萬塊屏幕的目標意味著2019年、2020年將新增銀幕約2萬塊，超市場原有預期，2018年預計市場銀幕6萬塊，如假設2019－2020年每年增長1萬塊，則同比增速分別為16.7%、14.2%。



銀河證券傳媒分析師楊曉彤告訴中國證券報記者，截至今年11月末，全國銀幕總數共59009塊。按《意見》目標，預計未來兩年銀幕數年增速將保持約17%的較高水平，新建銀幕與票房增速的差距縮小速度或將延緩，上座率或繼續下探，院線單銀幕產出和經營效率承壓。



《意見》指出，通過國家電影事業發展專項資金資助中西部地區縣城（縣級市）新建或改擴建影院及鄉鎮影院。每家新建影院資助不超過30萬元，每家改擴建影院不超過20萬元。對位於“集中連片特殊困難地區”的縣級城市影院的運營發展，給予每家10萬元至15萬元的資助。



楊曉彤認為，此舉將優化影院和銀幕的區域結構，豐富相對落後區域的觀影基礎設施，激活其文化娛樂需求。同時，放映環境和技術的升級改造也利好優質影片票房繼續擴大。