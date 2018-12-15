明年貨幣政策工具運用會有哪些變化？

中評社北京12月15日電／12月13日，人民銀行行長易綱回到闊別已久的“講壇”，又當了一回講師，用通俗易懂的話語闡釋了中國貨幣政策框架。談及市場最關心的貨幣、信用等問題，這次講話透露出了明年貨幣政策工具運用的方向信號。



小編從三個最受關注的基本問題出發，梳理了相關觀點，試圖在年末的關鍵節點展望明年貨幣政策調控的變與不變，信用傳導的進度和資金面走勢。



1、從數量型走向價格型，貨幣政策工具運用有哪些變與不變？



“我們正在從數量調控為主向價格調控為主轉變的過程中。”易綱表示，兩種調控都要用，相對過去，價格調控越來越重要，但由於我們的基礎、體制機制、人們的思維習慣，數量調控目前也沒有放棄，它也很重要。



轉換過程中，“從近幾年的趨勢看，我們已基本建立起利率走廊。”易綱表示。利率走廊的上限是常備借貸便利利率（SLF），下限是央行超額準備金利率，DR007利率就在這個上下限之間。



在市場人士看來，“目前市場對於貨幣政策價格型引導的反應是比較充分的，比如7天回購利率從上半年均值3.3%回落到下半年的均值2.6%，並持續了半年之久。這個利率台階的轉換，或表明價格型調控告一段落。”民生銀行金融市場部交易中心負責人宋垚表示。