大華網：白綠合作只是假象？

蔡英文與柯文哲會面冷互動。（中評社資料照片） 中評社台北12月17日電／大華網路報17日文章說，蔡英文在九合一地方選舉大敗後，辭去民進黨主席一職，還說“承擔所有責任”，其目的不外乎要穩住政局，安撫欲辭職的“行政院長”賴清德及“總統府”秘書長陳菊，以免同時失去政權的兩大支柱。



文章說，在沒有黨權護衛下，蔡英文是否成了跛鴨“總統”，且民進黨下一步如何協調黨政同步，國人都在密切關注。為了彰顯絕不會成為令不出府的領導人，蔡英文選擇走出台北市，第一站就決定與剛連任的台北市長柯文哲會面。



不知是蔡政府的幕僚聯繫能力太弱，還是柯P過於直白，兩人冷互動的會面透過螢光幕反而更顯突兀尷尬。一個是光桿司令，另一個是後年“總統”大選的潛在對手，會面除了行禮如儀，根本談不上推心置腹，難怪沈富雄會以“妹有情郎無意”來形容此次會晤，還批評蔡英文把國家“元首”的權威踩在腳底下，讓民進黨“一起陪葬”。



面對“選前下毒手、選後伸出手”的民進黨，柯P還算真的看清了，所以不會輕易上當，還以“噁心”來回應海基會副董事長姚人多的臉書喊話。姚人多為了幫蔡英文緩頰，也順便幫兩人會晤鋪路，刻意向柯P道歉，表示“台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊”。擅長文青風的姚人多，是蔡英文最重要文膽，過去幾次感性的發文都出自他之手，但這番喊話卻如同蜜糖包的毒藥，難以下嚥。若說姚人多的文字不是噁心，還真的難找到如此噁心的字句！



文章說，這一年多來，民進黨從蔡英文以降，在獨派壓力煽動下，不分派系輪流地拿“兩岸一家親”來批判柯P，蔡本人甚至以自創的所謂“台灣價值”來質疑柯P在兩岸關係站在哪一邊，到頭來卻落得難堪的大敗，整個執政版圖在短短兩年多的時間就縮小到6個縣市，連長期盤據的高雄市都丟掉，蔡與黨內最大派系新潮流都難辭其咎。



此次選舉被視為蔡英文執政的期中考，民進黨幾個候選人也接連以兩岸問題抹紅對手、卻無法扭轉頹勢，民眾則把選舉結果與兩岸關係掛勾，畢竟所有政策議題都有連動性，難以完全區隔。



民進黨喜歡把國民黨抹紅成“親共賣台”政黨，並以“台灣人政黨”自居，卻仍不願正視最新民意所代表的意義。若民進黨還想以兩岸牌作為後年大選的直球對決，恐怕勝負早已分曉。



陳水扁兩次“總統”大選打的是“愛台vs.親共”，謝長廷當年也是以“恐共”恫嚇牌為訴求，但從票數大幅減少的現象來看，選民逐漸認清民進黨“說一套、做一套”的虛情假意，這也是為何蔡英文得以用“維持兩岸現狀”贏得“總統”大選的主因。但是，兩年多來的兩岸對峙又讓選民開始懷疑民進黨的真正用意，並非真心想著兩岸和平共處，而是在維持現狀的假象底下，遂行其“台獨”建國的心願。



在兩岸僵局下，我接連丟失5個邦交國，連國際組織活動都無法參與，嚴重損害對外關係。倘若蔡政府仍無法儘速改善兩岸互信，台灣恐將面臨更多嚴峻挑戰。



文章說，很明顯，蔡英文與柯文哲的會面並非真心為了國家，而是為了先消除一個潛在敵人，才能全心迎戰國民黨。然而，誠如柯P所言，這樣的會晤只是照劇本走，現在討論白綠合作還太早。除非柯文哲從現行的“兩岸一家親”論述退縮，且民進黨更願意彈性談論兩岸定位，否則白綠合作將只是空談而已。