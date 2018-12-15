蓬佩奧要求中國釋放兩名被扣留的加拿大公民

中評社香港12月15日電／美國國務卿蓬佩奧14日表示，中國必須釋放在華被拘留的兩名加拿大公民。



衛星新聞消息，他在華盛頓舉辦的"2+2"形式的會談後向記者稱："非法拘禁兩名加拿大公民是不可接受的。他們必須回到祖國。"



當被問及美國是否會努力使得加拿大公民回國時，蓬佩奧回答說，美國經常努力協助被拘留的外國人返回家園。他指出："我方也將在此情況下這麼做。"



加拿大外長弗里蘭對兩名加拿大公民在中國被拘事件表示異常擔憂。



她在"2+2"形式會談後向記者說："沒有甚麼比我國公民在國外被拘事件更讓加方觸動。我方對兩名加拿大人被拘事件表示異常擔憂，加拿大已經（同美國）進行了討論和磋商。"



弗里蘭還表示，儘管該國兩名公民在中國被拘留，加方將繼續在國際協議和義務框架內行事。



她稱："對加拿大而言，扣留孟女士不是加拿大方面的政治決定，而是遵守規則、遵守國際協議框架下義務的問題。加拿大遵循法治……這一點非常重要，特別是在國際秩序面臨很大壓力時。但加拿大將繼續遵守規則。"



此外，她強調引渡協議不用於政治目的重要性。



中國外交部發言人陸慷13日在例行記者會上表示，加拿大兩名公民邁克爾和康明凱因涉嫌從事危害中國國家安全的活動分別於12月10日被北京市和遼寧省的國家安全機關依法採取強制措施。



針對兩名加拿大公民被中國拘押是否與華為CFO案件有關，陸慷回應稱，孟晚舟女士被加拿大錯誤拘押的事件，中方已經表明立場。中方認為這是加拿大方面一個錯誤的行動，中方要求加拿大方面立即糾正這樣錯誤的做法，釋放孟晚舟女士。孟晚舟女士事件的發生究竟是一個法律問題還是一個政治問題，加拿大政府非常清楚。



華為創始人任正非之女、華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟12月1日在溫哥華轉機時被加拿大當局代表美國政府拘押。美國因懷疑其違反華盛頓對伊朗的貿易制裁要求將其引渡。中國外交部稱該事件嚴重侵犯人權，並向美國和加拿大提出了嚴正交涉。當地時間12月11日，孟晚舟保釋第三次聽證會結束，被有條件准許保釋。