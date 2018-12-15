沖繩知事稱絕不放棄阻止美軍基地興建

中評社香港12月15日電／日本沖繩縣知事玉城Denny15日視察美軍普天間機場（位於宜野灣市）搬遷目的地名護市邊野古投入沙土的現場，強調稱：“作為縣方將切實採取可行的對抗手段。”他向媒體做出上述表示。視察前，他參加了在現場持續舉行抗議活動的反對派市民等的集會並致詞稱：“對話今後也將繼續，但應該對抗的時候將對抗。雖然取勝或許很難，但絕對不會放棄。”中央政府15日上午繼續在邊野古沿岸投入沙土。



共同社消息，針對防衛相岩屋毅表示認為最快定於2022年度歸還普天間機場很困難，玉城反駁稱：“到什麼時候普天間才能歸還？作為民主主義國家，無法認同這點。”



縣政府將探討對抗措施，除強化用於填埋的沙土的挖掘管制和進行縣民投票外，還將圍繞被指海底存在鬆軟地基的改良工程動用知事權限等。



岩屋就邊野古搬遷表示，“不是為了日美同盟，是為了日本國民”，重申將繼續推進。他當天在視察地北海道千歲市對媒體做出上述表示。



反對派市民等在搬遷目的地邊野古美軍施瓦布軍營門前舉行抗議集會。聚集了超過100人，呼籲“停止違法工程”。



中央政府14日開始向填埋預定海域南側護岸圍起的約6.3公頃區域投入沙土，正式啟動填埋。



根據防衛省的計劃，填埋預定海域總體約160公頃。去年4月著手建造作為設施外框的護岸，提出用5年時間結束填埋。但因施工步驟變化等導致延期的可能性很大。