中評現場：東亞合作論壇2018在京召開

東亞合作論壇與會學者與嘉賓合影（中評社 李娜攝） 中評社北京12月16日電（記者 李娜）12月15日，由中國人民大學國際關係學院、中國人民大學東亞研究中心主辦的“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會在北京燕山大酒店舉行，近40位中日韓知名專家學者與嘉賓與會。中國人民大學國際關係學院院長楊光斌在開幕式上致歡迎辭，論壇開幕式由人大國際關係學院副院長、東亞研究中心主任黃大慧主持。



與會學者普遍認為，當前的國際形勢正面臨前所未有的大變局，各國相互依存加深的同時貿易衝突日益加劇，逆全球化暗流湧動，世界範圍內經濟發展的鴻溝也日漸擴大。在此背景下，作為東亞地區具有重要作用的中國、日本與韓國，三國關係也進入到新時代。今年恰逢中國改革開放四十周年，繼續堅定地深化改革開放將為東亞區域合作提供新的契機。



對中日韓關係未來發展趨勢，與會學者總體上表示樂觀。目前朝鮮半島局勢也正面臨新的歷史機遇，中日關係逐步重新回歸正軌，如果在這一變局中加強中日韓三國的聯繫與溝通，推動區域經濟發展與安全合作，將會為世界的穩定與繁榮注入新的動能。



黃大慧在閉幕式發言中總結道，就改革開放以來的中日關係發展來說，首先要肯定中日關係過去的發展與合作，尤其是日本在中國改革開放中發揮的積極作用。改革開放之初，中國面臨著巨大的壓力，日本提供了大量的對華援助，包括經濟技術合作等。同時，黃大慧強調中日合作是互利雙贏的，並不是日本對華的單方面援助。另一方面，隨著中日關係的發展，兩國之間不斷出現矛盾、摩擦，對抗色彩也在增加，但也要看到這是因為兩國走的越來越近，矛盾和摩擦才會增多。而中韓交流相對中日來說，起步晚但是發展速度非常快，中韓關係可以說是中國對外關係發展的典範，但同時也受到很多因素衝擊，尤其是薩德問題。



黃大慧表示，在中日韓三邊關係發展中，受美國的影響非常大，日本、韓國在二戰結束以來能有今天的發展，也受到了美國的很多支持，因此相對來說缺乏自主性。而且中日韓三邊關係從來沒有真正平等過，“今天我們進入新時代，迎來平等的時代，我們應該珍惜這來之不易的機會。”黃大慧說。



東亞合作論壇創立於2005年，迄今已連續舉辦14屆，成為國內外相關領域專家學者探討東亞地區和平、發展與合作問題的高層次、機制化學術交流平台。本屆論壇討論的主要議題有中國改革開放以來的中日、中韓關係；東亞安全機制構建與中日韓關係；東亞地區合作與中日韓關係；構建新時代的中日韓關係等。