許伯夷答中評：把錢給社會不如把文化給社會

許伯夷（中評社 閻曉陽攝） 中評社北京12月16日電（實習記者 閻曉陽）台灣著名收藏家、藝術大師許伯夷11日在中華文化論壇上接受中評社記者採訪，他認為，金錢是可以計數的、定位衡量的，而文化是永久的遺產和龐大的財富。只有用文化回饋社會，才是最有價值的。



許伯夷是台灣知名的企業家、藝術家和收藏家，是澳洲華人商會聯合總會名譽主席，也是中國話劇最高獎“金獅獎”設立的推動者。他38歲離開商界，將大筆資金用於文化產業發展，既包括兩岸文化，也包括世界範圍內的文化傳播推廣。他經常往來大陸，參與公益事業，親自參與汶川地震搶險救災。他建立的伯夷山莊收藏逾10萬件文物，是台灣知名的民俗博物館。



在11日下午舉行的中華文化產業發展與金融創新分論壇現場，許伯夷與北京大學台灣研究院簽署協議，決定設立兩岸文化產業基金。



許伯夷對中評社表示，對於基金後續的管理和運作，他將全權交由北京大學負責。他認為，學校有自己的制度和管理模式，自己不需要參與，這也是台灣的慣例。許伯夷設想，在經過考慮之後，可能會提供一些有價值的藏品，尤其是大家認可度高的、“叫座的”。藏品一方面可以在校內設立博物館展出，另一方面也可變賣以籌集資金為基金會使用。



至於為什麼在北京大學設立該基金，許伯夷表示，這主要是朋友的推動和支持。許伯夷與北京大學黨委書記邱水平是舊識，與北京大學台灣研究院的專家學者也大多比較熟識，這才促成了基金的落地。



對於有些人認為文化產業是高風險產業的看法，許伯夷認為，文化其實涉及兩個角度，“用文化去賺錢肯定是很辛苦，如果用文化去做貢獻，那又不一樣了”。他表示，如果一個人捐贈錢財，很快就會被遺忘，而文化的貢獻則是永久的、歷史的，是大家懷念的。許伯夷提出，其實文化就是財富，“只要民眾認可這份財富，覺得有意義，那麼它的價值就會勝過‘money’。”



隨後，許伯夷用他自身經歷向中評社闡述了文化的真正價值所在。10月，“絲路畫語”兩岸文化藝術交流展在北京舉辦，展出了許伯夷收藏200餘件藝術珍品，包括中評社在內的百餘家媒體報道了本次活動。他表示，活動之所以受到如此大規模關注，有兩方面原因。一方面是亮點多，展出了關於絲綢之路的近60個國家的文物藏品，民眾對於其文化價值高度認可。另一方面是絲綢之路的主題具有非凡意義和時代價值。



最後，許伯夷總結道，“文化賺錢是最漂亮的、最容易的，只是取決於如何去做。”文化價值高的藏品不要放在庫房里，要與社會接觸，獲得社會認同才是最重要的，也只有用文化創造的財富才是無限的。