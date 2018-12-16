學者熱議：中日韓如何構建東亞安全機制

中國現代國際關係研究院院長助理、研究員胡繼平（中評社 李娜攝） 中評社北京12月16日電（記者 李娜）12月15日，由中國人民大學國際關係學院、中國人民大學東亞研究中心主辦的“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會在北京燕山大酒店舉行，近40位中日韓知名專家學者與嘉賓與會。



在“東亞安全機制構建與中日韓關係”議題的討論中，中國現代國際關係研究院院長助理、研究員胡繼平對當前朝鮮半島形勢分析道，朝鮮是2018年各方互動的發起者，也是半島形勢緩和的最大贏家。韓國則是第二贏家，但急於推進南北合作，使得半島緩和不可逆轉，與美國分歧日益明顯。但朝美談判是決定整個半島局勢的關鍵，目前朝美關係難以取得進展，所以中朝關係和南北關係也受到制約。



針對2019年半島形勢發展趨勢，胡繼平預判，第二次朝美首腦會談能否舉行，要看雙方正在舉行的秘密談判能否取得實質性進展，但近期舉行會談的可能性不是很大，前景仍不樂觀。特朗普仍把政治收益放在首位，已經放棄短期內迫使朝鮮完全棄核的目標，今年10月特朗普態度突然轉變，美國可能加大對朝鮮半島的壓力，但不會回到2017年的緊張局面。因為特朗普不願承認自己的失敗。2019年美朝談判可能回去的部分成果，以讓特朗普可以繼續宣稱其政策的勝利，但較大進展可能要等到2020年。



胡繼平認為，目前日本對改善朝鮮關係表現出一定的興趣，但在朝美談判未取得實質性進展前，各方的互動不會太快，日本對朝鮮嚴厲制裁的態度還不會改變。而韓國經濟狀況堪憂，文在寅支持率下跌，南北合作則受制於美國無法繼續推進，政權可能提前跛腳。



至於半島無核化前景，胡繼平表示，一是取決於朝鮮的政治意願，以及承受經濟制裁的能力；二是美國能給的朝鮮何種回報力度；三是將無核化問題長期化，目前看這種可能性最大，總體來看，2019年是形勢發展比較關鍵的一年。



日本慶應義塾大學綜合政策學部教授加茂具樹在發言中指出，日中兩國的政治基礎十分薄弱，日中關係有著非常複雜的歷史背景和歷史糾葛，並且缺乏在同一時期內，同為地區性大國的相處經驗，一直是“你強我弱、你弱我強”的狀態，現在日中兩國已經步入史無前例的全新時代，應致力於夯實安全保障的政治基礎，並應盡力不將對方的威脅擺在突出的位置。

