唐永紅答中評：青年是文化傳承重要主體

唐永紅（中評社圖片） 中評社北京12月16日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授日前在參加第四屆中華文化論壇時接受了中評社記者採訪，他表示，通過中華文化論壇的舉辦，可以很好地促進兩岸之間的文化交流、甚至是融合發展。在文化的傳承中青年人亦很重要，青年是兩岸文化傳承的重要主體。



唐永紅表示，兩岸文化雖然都以中華文化為根基，但是其中還是存在相當大的差異。通過中華文化論壇的舉辦，可以很好地促進兩岸之間的文化交流、甚至是融合發展。四年前開始舉辦中華文化論壇以來，基本上每屆都會邀請到兩岸四地的相關專家和學者，受邀學者們都不辭辛勞、共襄盛舉，大家對這一議題都表示高度重視，對通過中華文化論壇來促進兩岸文化交流和融合發展抱有很大期待。



他指出，目前中華文化論壇是以專家學者為主，而在文化的傳承中青年人亦很重要，青年是兩岸文化傳承的重要主體。如果在中華文化論壇中可以讓學生參與進來是很好的，可以考慮開辟兩岸學生組，把兩岸四地有代表性的，對中華文化有相當研究、有相當興趣的學生作為一個分組。這樣會讓兩岸四地的年輕學生比較早地注意到兩岸的文化是需要交流、融合發展的，這對他們增進文化認同，以及之後建構國家認同、政治認同是很有幫助的一個事情。