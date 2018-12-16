李慶四：東亞合作不能對美國存幻想

中國人民大學國際關係學院外交學系主任李慶四（中評社 李娜攝） 中評社北京12月16日電（記者 李娜）“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會在北京燕山大酒店舉行，中國人民大學國際關係學院外交學系主任李慶四在議題發言環節表示，東亞三個經濟強國中日韓的合作，無論三方動力多麼強大，都不得不考慮“不在場”主角即美國的影響，然而三國的未來發展只能通過三國聯合努力，不能對美國抱有幻想。



李慶四具體分析了特朗普執政以來給東亞地區帶來的挑戰，一是國際格局上看，無論冷戰的觀點是否能被普遍接受或者最終能否成為現實，誰也無法否認世界政治已經重回大國競爭時代。如果30多年前的冷戰對峙主要是以軍事對抗和政治意識形態為主、經濟和科技競爭為輔的話，那麼目前的較量則是以經濟和科技較量為主，作為最後殺手鐧的軍事對抗還處於助攻階段，期間伴隨著忽隱忽現的政治意識形態競爭。東亞地區國家的合作注定無法逃脫大國較量的羈絆，如何避免較量最終滑向第三次世界大戰的深淵，成為擺在東亞地區國家面前的嚴峻考驗。



二是特朗普東亞戰略到底是收縮還是擴展？儘管特朗普在競選期間聲稱要收縮回國內搞建設，但是近兩年來的對外政策表明至今尚未實施收縮的戰略。可以認為他對東亞和中東同等重視。如果說在東亞地區美國誓言加大對該地區的投入力度因力不能及而難以現實的話，那麼在東亞進行牽制的力度不會有絲毫的減少，或者說美國東亞地區角色可能是破壞大於建設。



三是特朗普將繼續而且可能進一步強化牽制手段。根據打不贏的敵人就是朋友的邏輯，美朝首腦會晤終於實現，但是，朝韓關係的快速發展使特朗普總統難以接受，因為作為與中國展開競爭的輔助手段，正如東海和南海等問題一樣，朝鮮半島問題的徹底緩和並非是美國想要的結果，否則就使其失去了制約中國的立足點。然而，正如貿易戰表明的那樣，美國對待盟友也沒有更多的同情和支持。



特朗普的東亞戰略想要達成什麼目標？李慶四認為，首先是為了實現美國第一的目標，為此已經有點不擇手段了，在貿易戰問題上，無論盟友還是對手，都被宰割。其次，是要改變規則，不僅僅是貿易規則，因為他認為中國等都從現有秩序中獲得更多利益。最後，控制東亞使其更好服務美國外交戰略目標。總之，特朗普東亞戰略很大程度上是圍繞遏制中國的影響力及其崛起而展開的。

