張國恩答中評：“去中國化”沒那麼容易

台灣師範大學前校長張國恩（中評社 海涵攝） 中評社北京12月16日電（記者 海涵）台灣師範大學前校長張國恩日前參加第四屆中華文化論壇期間接受了中評社記者採訪，他表示，兩岸當透過文化之間的交流去進行文化的融合，在尊重差異性的基礎上，共同弘揚中華文化。以前台灣的教育本來就很重視中國文化傳統，民進黨當局很難“說改變就改變”。“去中國化”沒有那麼容易。在青年交流中，要看到，年輕人都很獨立，有自己的思考和認知，可以去走自己的道路。



張國恩指出，中華文化論壇對於促進兩岸的交流很有幫助。雖然兩岸本身都深受中華文化的影響，但是也依然存有一些地方性的差異。這是因為雙方接受的外來刺激不太一樣。但是，兩岸文化的主軸是一樣的。在這種情況下，兩岸當透過文化之間的交流去進行文化的融合，在尊重差異性的基礎上，共同弘揚中華文化。在文化交流中，可以從多元的角度出發，討論用不同的觀點，多元化。除了正式論壇以外，私底下的討論和交友對於促進雙方交流以及觀念的調整都很有幫助。



對於民進黨當局在文化領域所推動的種種“去中國化”行為，張國恩表示，其實民進黨當局沒有必要特意去做這些事情。“因為很多東西是自然的，”對於自然而然的東西是沒有辦法用外力進行處理的。以前台灣的教育本來就很重視中國文化傳統，民進黨當局很難“說改變就改變”。



有言論稱“民進黨當局把台北故宮博物院裡的文物遷至故宮南院也是一種‘去中國化’行為”，對此，張國恩說，“或許可以從另一種角度來看。”故宮南院也在台灣，把文物遷到南部可以讓南部的同胞看到更多中國古代的文物，這也是傳統文化的推廣。“‘去中國化’沒有那麼容易，因此大家沒有必要去猜測，不要從一個思維去看一個問題，可以用很多不同的角度看一個問題。”



談到台灣的“台獨”史綱，張國恩再次坦陳，“不能從一個角度去看問題。”他表示，現在問題並不是“台獨”史綱問題，而是教育問題，要從教育地角度去看這一問題。現在的課綱歷史老師很難教授，而學生也很難接受。這會影響整個課程的發展，並將帶來很大的問題。



被問及應該如何促進兩岸青年對彼此的了解，張國恩表示，“要多交流”。在交流中，要學會用不同的角度看不同的事，並通過交流促進彼此之間的了解。現在的年輕人都很獨立，有自己的思考和認知，可以去走自己的道路，教育也不能用過去的那種“知識填鴨”的方式進行。“我們可以做的是提供一個環境，讓青年人自己去思考、去判斷。”現在大陸的很多連續劇都已經進入了台灣，並引起台灣年輕人的追捧。這種文化上的交流和輸出最終會帶來對彼此的影響。



