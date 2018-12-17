社評：兩代民進黨菁英遇到黨難竟做一樣的事

中評社台北12月17日電（評論員 林淑玲）民進黨九合一敗選，蔡英文辭黨主席，黨內菁英出現的鞏固領導中心氛圍，造成最大派系新潮流大內訌。面對黨難，沒有檢討，沒有究責，沒有大破大立，菁英選擇繼續跟蔡英文走在一起，一如陳水扁任內爆發貪瀆案時四大天王力挺。兩代民進黨菁英遇到黨難竟做一樣的事。



民進黨創立於1986年，迄今32年，從早期的街頭、草莽已完全體制化。陳水扁執政8年，加上蔡英文這一任，黨內菁英被馴化的速度非常之快。早年民進黨所謂的衝突、妥協、進步，大鳴大放，互批互鬥，政策討論現在都沒有了，只剩下“鞏固領導中心”6個字不斷上演，有如兩蔣和李登輝時代的國民黨，辣勁遠遠比不上現在的國民黨。



比較扁、蔡任內遇到黨難民進黨菁英的因應模式。陳水扁任內最大黨難莫過於2006年家族捲入貪瀆案爆發，8月倒扁紅衫軍上凱道，11月“高檢署”偵結機要費案認定扁涉嫌貪污和偽造文書罪。當時這段時間不斷傳出天王要求扁下台，要政變、造反的傳說，扁軟硬兼施，威脅兼恐嚇，運用手中所有可動用的籌碼把當時的四大天王，呂秀蓮、游錫堃、蘇貞昌、謝長廷等，全部綁在一起。一直到扁坐牢、出獄，天王還是不敢不買扁的帳。



蔡英文任內至今最大黨難便是這次九合一選舉慘敗，全台22縣市只守住6縣市。很明顯的，民進黨這次破記錄的潰敗，敗在政策錯誤、施政能力低落，但黨內在蔡英文請辭黨主席，“行政院長”賴清德 、“總統府”秘書長陳菊請辭被慰留後，前後大約只放了兩天的砲，就全面消音。蔡英文隨即跳上第一線到處視察指導施政，敗選的陳其邁、林佳龍開始造勢營造敗選後人氣更旺的氛圍。距離11月24日敗選不到20天，黨內已完全沒人在檢討敗選的事，甚至好像忘了有這件事。



被跨派系中生代推出來的黨主席候選人卓榮泰，有幾個重點，第一，卓出身謝系，派系實力很有限，各派系都能接受；第二，卓榮泰從政數十年從未參選行政首長，雖是中生代“大師兄”卻無野心，不具威脅性。卓的出線當然也是蔡英文能接受的人選，接下來可以為她尋求連任的提名鋪路。



從陳水扁時代的四大天王，到蔡英文時代的中生代，民進黨兩代菁英遇到黨難，行為模式竟然都相同，選擇在權力面前低頭。



新潮流大老吳乃仁不滿桃園市長鄭文燦領銜拱卓榮泰選主席，揚言退黨、退流，不止反映出鄭文燦向蔡英文妥協，而包括所有參與的中生代都重新擁護蔡英文。這可從兩方向來分析，第一，蔡英文仍集大權於一身，有太多位子可以鋪排，敗選的林佳龍、陳其邁等人需要她的關愛眼神。第二，挑戰蔡是高風險的事，站上接班梯隊的中生代沒人願意去冒風險，大家綁在一起相對安全。從陳水扁貪瀆案時處理危機的手法來看，挑撥、分化、二桃殺三士，都很常見的。



所謂的“共同承擔”，即有事大家綁在一起，成了民進黨的文化，失去白血球的民進黨，已無法再透過內部的檢討、改造、轉型，追求新生，2008年就是最好的例子。2006年扁出事時，民進黨如果不是全黨鄉愿包庇，2008未必會敗這麼慘；但當時黨內怎可能看不到這樣的結局？從最近中生代鞏固領導中心，2020只要對手不是弱不禁風，民進黨要連任是很有問題的。



其實包括對政策，民進黨菁英都已失去挑戰現狀的勇氣了。



蔡英文向獨派妥協，兩岸冰封至今，後遺症一籮筐。2018九合一選成這樣，問題在內政、在經濟，更在失落的和平紅利。但現在民進黨從蔡英文到各派系的頭到縣市長，沒有人提到要檢討兩岸政策。1998年許信良擔任主席時轟轟烈烈舉行“中國政策大辯論”成了絕響。現在黨內不止是敗選後共同承擔，兩岸政策也是共同承擔，新潮流原非黨內最獨的派系，新系的一號人物賴清德卻公開在“立法院”坦承自己是“台獨”政治工作者”。新系都如此，其他派系更不敢吭氣。



相較於中國國民黨中生代菁英活力滿滿的大動作，民進黨菁英現在只能陪在蔡英文身邊打轉！