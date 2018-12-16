中日韓學者研討：改革開放以來三國關係發展

中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春（中評社 李娜攝） 中評社北京12月16日電（記者 李娜）“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會在北京燕山大酒店舉行，在議題發言環節，與會學者圍繞議題之一“中國改革開放以來的中日、中韓關係”展開交流研討。



中國亞洲經濟發展協會名譽會長王泰平表示，1978年鄧小平訪日之後，中國出現了“日本熱”，隨後官民之間各領域、各層次的交流日趨活躍，兩國間的經濟貿易技術合作迅速發展，可以說中日和平友好條約締結和鄧小平訪日，給中日關係帶來了20年的大發展，是中日關係的黃金時代。他特別指出了兩點，一是1979年12月大平首相訪華，代表日本政府宣布向中國提供“政府開發援助”，日本成為中國改革開放之初的支持者和主要合作對象。日本的合作在中國改革開放初期發揮了重要的積極作用，是互利雙贏的合作。



二是40年來中日交流合作內涵發生了巨大變化，投資由單行道變為雙行道，中國企業併購日本企業和投資日本近年來不斷增加；日企低端撤出，高端進入：旅遊客源由日本是中國的主要客源，變成中國成為日本的主要客源：中國由日企單純的生產加工基地，變成在亞洲重要的生產據點、研發基地和銷售市場隨著中國經濟轉型和產業結構升級，兩國合作領域變化；中日企業開展在第三國合作等。



韓國亞洲大學中國政策研究所主任、教授金興圭主要對文在寅上台後韓中關係進行了回顧和評價，他表示韓中關係自文在寅上台後經歷了很大波折，韓中關係實際存在很多矛盾，但沒有特別凸顯，兩國政府管理的比較好，但戰略合作的廣度和深度不夠，比如今年G20峰會上沒有舉行韓中首腦會談。韓中因為薩德事件關係惡化，文在寅提出了改善“薩德三原則”，為加強與朝鮮關係，給東北亞地區帶來和平和繁榮，文在寅又提出“四大原則”等。金興圭認為有必要就加強韓中關係的必要性形成共識，文在寅總統和習近平對朝鮮問題上依然意見相左，中國現在進入新時代，處於非常關鍵的戰略性時期，未來有很多不確定性，將來隨著朝核問題和美中韓關係的推進，為盡量避免不必要的誤會和偏見，因此戰略溝通應超過外交層面，推動雙軌、一軌半層面的戰略對話，以此為基礎開展正式溝通，繼續努力構建東亞多邊安全體系。



中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春主要評估了中日韓發展的全球和區域背景，凸顯地區合作對東亞地區以及國際社會的必要性。他表示，日本在中國改革開放發揮的作用與其他國家不同，日本對華投資、各種經濟援助非常重要。隨後中日經濟層面合作在不斷擴大，而中韓雙邊關係是典範，這三邊關係都非常值得珍惜。



姜躍春表示，目前中日韓三國都面臨經貿環境的大變革，全球化與逆全球化的較量，自由貿易與保護主義的較量等等，美國對外抬高關稅，以一己之力單挑全世界，韓國因為做了相當大的讓步而得到豁免權。去年整個世界經濟同步復甦的進程在今年發生轉變。姜躍春認為出現了分與合的變局，經濟全球化的發展是一個無法逆轉的趨勢，走回頭路是不可能的，逆全球化是短暫的。

