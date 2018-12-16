“不想妨礙總統！”斯里蘭卡新總理宣布辭職

中評社北京12月16日電／斯里蘭卡新總理馬欣達⋅拉賈帕克薩15日宣布辭職，以結束當前政治僵局。



拉賈帕克薩在一份聲明中說：“我不想在沒有舉行（議會）選舉的情況下繼續擔任總理，也不想以任何方式妨礙總統。”在他看來，現階段主要挑戰是組建新內閣。



拉賈帕克薩的兒子、父子所屬同一政黨的議員納馬爾14日在社交媒體“推特”上說，“為確保國家穩定”，拉賈帕克薩次日將宣布辭職決定。



支持拉賈帕克薩的另一名議員拉克什曼⋅亞帕⋅阿貝瓦德納14日告訴美聯社記者，拉賈帕克薩當天面見總統邁特裡帕拉⋅西裡塞納，兩人會商後決定，拉賈帕克薩辭職，總統任命一名新總理。



阿貝瓦德納說：“除非現任總理辭職，否則（總統）不能任命新總理。但這個國家明年1月必須面對這樣一種情形：沒有預算，一個國家無法運轉。”



斯里蘭卡議會和政府需要在明年1月前通過財政預算以及償還多達10億美元的外債。持續一個多月的政治危機使政府無法正常履行職責，而且危機沒有破解跡象。



這場政治危機始於總統西裡塞納替換總理。10月26日，西裡塞納宣布解除拉尼爾⋅維克勒馬辛哈的總理職務並解散政府，任命前總統拉賈帕克薩為總理。



依據斯里蘭卡法律，總統掌握提名和任命總理的權力；但總理人選需要獲得一半以上議員支持。支持拉賈帕克薩的議員不足議會半數。