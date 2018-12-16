凱利年底離職！特朗普任命白宮代“管家”

中評社北京12月16日電／美國總統唐納德⋅特朗普14日借助社交媒體“推特”宣布，現任白宮行政管理和預算局局長米克⋅馬爾瓦尼將出任白宮辦公廳代理主任，接替年底離職的約翰⋅凱利。



【“代理”無期限？】



特朗普發推文，稱讚馬爾瓦尼在自己政府“工作出色”，期待與他一起共事。特朗普確認，凱利會充任白宮“管家”至年底。



不願公開姓名的白宮官員披露，凱利對繼任者“滿意”，打算年底交接後再離職。



馬爾瓦尼在推特發帖，表示出任這個關鍵職位是“巨大榮譽”，期待與特朗普及其整個團隊共事。



美聯社報道，與凱利不同，馬爾瓦尼在任命宣布前已得知總統所作選擇。特朗普14日在白宮面見馬爾瓦尼，當晚兩人又通電話。凱利一度出任國土安全部長，在特朗普經由社交媒體發布人事任命後才得知調任白宮辦公廳主任。



白宮消息人士說，馬爾瓦尼將繼續兼任白宮行政管理和預算局“一把手”。



不清楚特朗普出於何種考慮給馬爾瓦尼以代主任的“名分”。一名不願公開姓名的白宮官員說，雖然是代主任，馬爾瓦尼可以“無限期”擔任這一職務，特朗普沒有為他“兼職”設時間限制。



美聯社報道，特朗普選擇馬爾瓦尼，一方面是因為兩人相處融洽，另一方面是看中後者的從政經驗。馬爾瓦尼先前是聯邦眾議員，熟悉國會運行，可以幫助白宮更好應對明年年初開始由民主黨掌控的眾議院。



美國新一屆國會議員明年1月下旬就任，共和黨將維持參議院多數席位，民主黨屆時將控制眾議院。