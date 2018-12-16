王祖藍祈禱女兒像李亞男　稱會陪生孩子

中評社北京12月16日電／王祖藍、毛舜筠（毛姐）及王菀之（Ivana）昨晚（12月12日）為電影《你咪理，我愛你！》補戲和拍攝海報。王祖藍最近上傳女兒的超聲波圖片，女兒樣子跟他十分相似。毛舜筠笑著說：“像你？挺有特色呀。”



祈禱女兒要像媽媽



王祖藍則笑著說：“看超聲波圖片挺像的，就已經很擔心喇，也就是我的，鼻和嘴唇一模一樣，鼻大、唇厚很容易照顧的。不過她既然還沒出生，我就要祈禱不要像我，要像媽媽（李亞男）。”



太太李亞男臨盆在即，王祖藍覺得日子反而過得很慢，而老婆笑著表示現在打噴嚏也會擔心穿羊水。他還說老婆生孩子的時間已定，但期間有幾天不在香港，但已經跟所有單位說好了，如果太太突然早產，就會立刻回香港陪生孩子和剪臍帶。



為女兒征名



34歲李亞男臨盆在即，腹中女兒快要出世了，她與老公王祖藍都很期待。最近兩夫妻還拍大肚寫真留念，一向鬼馬的王祖藍還挺著自己的“巨肚”入鏡，相當搞笑。昨天（12月12日），李亞男在社交平台上傳多張大肚寫真，王祖藍摟著老婆很甜蜜，他還跟老婆的大肚合照以及親親，畫面溫馨。最有趣是李亞男也可以跟“大肚”合照，而這個“大肚”其實是王祖藍的大肚腩，兩個肚子竟然差不多大。李亞男留言：“爸爸的肚子好神奇。”王祖藍也呼籲網民向他提供好聽的名字作參考，他說：“寶寶是女生，爸爸姓王，媽媽姓李，各位廣大網友有什麼好聽的名字可以供我和亞男參考一下嗎？”



（來源：環球網）