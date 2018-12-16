中評社北京12月16日電／12月15日下午4時許，記者趕到南陽市殯儀館，二月河先生的靈堂正在緊張布置中。“沉痛悼念凌解放同志”的黑色橫幅莊嚴肅穆，“壽終德望在，身去音容存”的挽聯分掛在靈堂兩側，悼念的花圈擺滿門外。二月河先生安靜地躺在這片他生活了半個多世紀的南陽。前來悼念的親朋、好友、讀者絡繹不絕，大家心情沉痛，含淚見二月河先生最後一面，與家屬一一握手。



同學透露：他說不要驚動太多人



“先生人特別好，走得太突然了。”一位和二月河相識20多年的歐陽先生前來悼念時說，他曾在11月到醫院看望過二月河，“當時先生身體不太好，不能說話，突然離去我們都難以接受。”



15日傍晚，二月河先生的幾位高中同學趕來悼念，白髮蒼蒼的老先生們見到二月河的遺容，不住悲泣。



在悼念完離開時，二月河的南陽三高同學、戰友刁書林對記者說，他們從二月河女兒那裡得知，二月河先生說：“不要驚動太多人，身邊親人們知道就行了。”



生前多次強調：一定要把我安葬在南陽



當天15時左右，記者在南陽市殯儀館見到了二月河的弟弟凌解兵（現南陽市漢畫館館長）和女兒凌曉，並對二月河先生去世的有關情況進行訪談，就全國網友關心的一些問題做了了解。



據悉，二月河在今年四月份因腦栓塞住進北京301醫院，病情一直不穩定，在後期，醫院專家對其氣管進行了切除，一直不能說話。雖然病情得到了一定的控制，但是在12月15日凌晨2：17因心臟衰竭經搶救無效逝世。