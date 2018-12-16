大華網路報：綠色新黨國資本主義

中評社香港12月16日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，蔡英文表姊林美珠擔任台灣金聯公司董事長未滿1日，因受抨擊為政治酬庸而隨即請辭，為蔡英文可能再受創傷止血。社會大眾對林美珠身為“總統”表姊的身分特別敏感，加以她在“勞動部長”任內推動勞工“一例一休”引起重大爭議，辭職退休10個月後出任代表官股的高薪董事長，自易惹人非議。而林美珠的閃電辭職，卻還消弭了對民進黨政府更多政治酬庸的探究。



1991年時，曾有學者組成的“澄社”做出報告，並將該報告以《解構黨國資本主義：論台灣官營事業之民營化》為書名出版。該書批判政府公營事業的民營化政策為“假民營”，因為法律規定政府持股超過50%才算公營，但實際上如持40%便能決定人事權和經營權。並且，這些“假民營”公司的董事長和總經理職務，仍然淪為和公營事業一樣，是用來讓政府高官退休後的政治酬庸。



陳水扁執政後在2002年訂定《“行政院”所屬公營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點》，對公營事業董事長和總經理的派任，訂有“4下8上”的年齡限制；亦即，初任董、總的年齡不超過65歲，在任期間滿68歲則須更換。相同的年齡限制，也陸續訂在“經濟部”、“財政部”及“交通部”等機關，派任代表官股的公民合營公司董、總時之規範。



專欄說，林美珠已滿65歲，台灣金聯公司即是公、民合營公司，何以“財政部”還能夠派她出任為董事長？原來她所適用的《“財政部”派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點》在今年7月4日才修正發布，年齡限制已改為“屆滿六十五歲，應每年報院或報部核准延長；年齡逾六十八歲者，除有特殊原因，報經“行政院”或“財政部”核准外，應即更換”。換言之，派任年齡其實已無限制，全由“行政院”和“財政部”“視情況”決定。



專欄說，更明目張膽政治酬庸的情形發生在公營事業的中油公司，現任董事戴謙素有“養鴨博士”之美譽，並為台灣著名的畜牧業學者，而他在去年11月6日擔任董事長時，已經年滿68歲。然而，就在戴謙上任前5日，“行政院”派任他所適用的《“行政院”所屬公營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點》才修正發布，顯然不僅是因人設制，且他還是以法令中所稱的“有特殊原因”獲得派任。但該要點中對“特殊原因”並無例示規定，這就意味了政治酬庸也當屬“特殊原因”。



前面提到的“解構黨國資本主義”一書，作者包括有現任“行政院副院長”施俊吉、“監察委員”陳師孟，以及身為蔡英文姊夫的劉錦添教授等。施、陳兩人是當朝特任官，公營事業和公民合營事業派任董、總淪為政治酬庸，也都擁有法定職權，而劉錦添據傳則是蔡英文的四大財經智囊之一。他們當年著書批判為不公義與政治酬庸的事，正是民進黨政府去年開始做的事，期待他們再出版一本“解構綠色新黨國資本主義”的書。