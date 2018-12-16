法國＂黃背心＂再現：數百人遊行示威

中評社北京12月16日電／本周六的巴黎看起來“不那麼黃”。相較於前幾周動輒十幾萬人攻占香榭麗舍大街的浩大聲勢，區區幾百人的陣仗令緊張的局勢有所緩和。



據法新社報道，當地時間12月15日早些時候，數百名身著的“黃背心”遊行示威者再度來到香榭麗舍大街，示威者高喊口號、向警戒線方向前進，其中一些人還向維持秩序的防暴警察投擲石塊和瓶子。



警方表示，截至上午11點左右已經有至少37人被拘捕，示威群眾人數不到千人。而在上周，僅周六一天（8日）就有13.6萬人走上街頭參加抗議活動，警方共逮捕了1723名抗議者，其中有1220人被拘留。進入到第五周的“黃背心”運動，聲勢大不如前。



為防範和控制示威遊行的蔓延，巴黎方面出動了8000名警察、14輛裝甲車和大量其他警用資源，法國也因此面臨安保力量緊張的局面。目前看來，巴黎的局勢要比前幾周相對穩定。



上周，在“黃背心”抗議活動持續四周後，法國總統馬克龍於周二（10日）宣布法國進入“經濟緊急狀態”，並承諾明年將會提高最低工資以及不會輕易增稅。



12日，法國東北部城市斯特拉斯堡一聖誕集市發生槍擊案，已經造成4人死亡，至少8人受傷。14日晚，法國為遇難者舉行悼念儀式，馬克龍到場獻花哀悼。



在法國政府方面的讓步與槍擊案陰影之下，加之天氣寒冷，本周末的“黃背心”遊行聲勢不再。但對於法國乃至整個歐洲來說，遊行示威或許只是個開始。據德媒此前報道，“黃背心”運動正開始蔓延至歐洲其他國家，馬克龍對抗議者的妥協帶來了很大的負面效應，它讓抗議者覺得，只要走上街頭就是可以得到好處的。



（來源：海外網）