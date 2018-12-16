美韓駐軍費用談判又“談崩”

中評社北京12月16日電／美國與韓國圍繞駐韓美軍費用分攤的新一輪談判再次無果而終。



韓國外交部一名要求不公開姓名的高級官員14日告訴路透社記者，雙方“幾乎就所有要素達成一致”，但對協議“總體規模”存在分歧，因而未能達成最終協議。



韓美官員11日開始在韓國首都首爾舉行為期3天會議，韓方首席代表是前駐斯里蘭卡大使張元三，美方首席代表是副助理國務卿蒂莫西·貝茨。雙方試圖確定2019年起費用分攤比例，以新協議取代2014年達成、今年年底到期的協議。



截至14日，美韓雙方沒有發布2019年駐韓美軍費用總額。



美國1953年以來在韓國派駐軍隊，現有駐軍規模大約2.85萬人，韓方從20世紀90年代開始分攤駐軍費用。美韓自1991年起先後簽署9份駐韓美軍費用分攤協議；自今年3月以來共舉行10輪談判，以確定第10份費用分攤協議，均無果而終。



韓國媒體先前報道，談判分歧主要源於美方“獅子大開口”。韓國2018年為駐韓美軍分擔費用總額為9600億韓元（約合8.5億美元），美方要求韓方大幅提高負擔比例。



美國《華爾街日報》上周以消息人士為來源報道，美國總統唐納德·特朗普要求韓國今後5年每年支付大約12億美元。

