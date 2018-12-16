美對非投資有益中俄就是掠奪？俄媒：＂雙標＂

美國國家安全顧問博爾頓 中評社北京12月16日電／“華盛頓新的非洲戰略稱，當美國向非洲國家投資或貸款時，一切都是公平、有益的；但當其他國家這樣做時，就變成了殖民主義。”



俄羅斯RT電視台14日的文章中這樣寫道。隨後，RT援引了兩位專家的話，表達了不同的看法。



這篇題目為《華盛頓的非洲戰略：“我們投資＝公平有益，中俄＝掠奪”》的文章稱，美國國家安全顧問博爾頓抨擊中俄在非洲實施“掠奪性做法”，並且“阻礙經濟增長”，還稱“威脅了非洲國家的金融獨立”。他還表示，中國利用“賄賂、不透明的協議”控制非洲國家“受限於中國的願望和要求”，俄羅斯也沒好多少。



但RT稱，“當涉及到美國的投資時，情況就完全不同了”。據報道，博爾頓在13日就華盛頓的非洲戰略發表的演講中稱，“我們（美國）只追求互惠，決不要求屈從。”



對於博爾頓的說法，RT認為，“中國領導人9次訪問非洲以促進大型投資項目，而相對應的，美國至今為止似乎更渴望在非洲部署軍隊。美軍已經駐扎在54個非洲國家中的50個國家了。”



除此以外，RT援引非洲事務分析師勞倫斯•弗裡曼（Lawrence Freeman）的話稱，美國重新對非洲產生興趣是一種“極端利己的地緣政治戰略”，其目的更多是“試圖對中俄保持優勢”，而並非其他原因。他說：“特朗普政府實際上並不希望幫助非洲發展，他們將非洲視為地緣政治棋盤上的棋子。”此外，弗裡曼還稱，中國在非洲的項目“與博爾頓的說法相反”，並非“掠奪性”的，而是幫助非洲國家建設關鍵的基礎設施。



除了弗裡曼以外，紐約大學經濟學和金融學兼職教授安•李（Ann Lee）也告訴RT稱，非洲一直被稱作“失落的大陸”，主要是因為“美國沒有提供基礎設施資金，也沒有為國家發展做任何事情。”他表示，“實際上，現在中國使非洲變成了發展最快的大陸，美國覺得他們也需要趕上。”教授表示，中國的投資使非洲國家“更加富有”，“美國為了獲得讓步而施加壓力的做法不會得到任何朋友。”



（來源：海外網）



