中國進入東歐引歐盟猜忌

中評社北京12月16日電／西媒稱，儘管俄羅斯一直以來都是歐盟精英層指責企圖分裂歐洲或有意在歐推動民粹主義傾向的主要外部勢力，但一個新角色已經開始收到類似的指控，那就是中國。



西班牙環球網站12月11日刊登文章稱，“中國的目標不是分裂歐盟，因為一個一體化的歐洲對中國的利益來說才更有利。中國推動中國－中東歐國家合作（‘16＋1合作’）主要是出於經濟原因。”波蘭國際事務研究所分析師尤斯蒂娜·什丘德利克說。她表示，冷戰結束以來，北京的焦點主要在西歐。但在2008年金融危機中，中東歐國家的應對表現比西歐國家要好得多，這使得中國尋求將中東歐變成其投資和出口的新的目的地，並以此推動其在歐洲經濟合作夥伴的多樣化。



文章稱，另一方面，中東歐國家也在中國找到了可以減少對受經濟危機影響嚴重的西歐經濟依賴的機會。



西交利物浦大學教授德拉甘·帕夫裡切維奇也不認為中國建立“16＋1合作”平台的目的是分裂歐盟。“中國高度重視與歐盟的關係，不會冒著危及這段關係的風險換取與中東歐16個國家建立更好的關係。中國認為中歐關係和‘16＋1合作’是互補的，而不是互相競爭的。”帕夫裡切維奇指出。



捷克中國問題專家馬丁·哈拉認為，相比摧毀歐洲現有結構，北京對與其合作更感興趣。