土耳其拒將卡舒吉案錄音原件交給沙特

中評社北京12月16日電／土耳其總統埃爾多安表示，土方向沙特提供了卡舒吉遇害的錄音材料，但拒絕轉交原件。



報道稱，埃爾多安在伊斯坦布爾舉行的耶路撒冷問題會議上講話時表示：“沙特不僅得到了卡舒吉遇害案的錄音，還要求把錄音原件轉交給他們。我方拒絕該要求。土耳其提供錄音用於了解案情，但不會將原件轉交給沙特。因為我們確信，沙特可能會銷毀該資料。”



埃爾多安還稱，如果沙特無法對殺害卡舒吉的案件追究刑事責任，沙特應該將其引渡至土耳其，並稱“可以根據國際法在伊斯坦布爾組織審判進程。”



此外，報道稱埃爾多安還透露了錄音中的一些細節：“美國、德國、法國、加拿大，我們與各方都分享了錄音……錄音中的人清楚地說：‘我知道，應該如何切割’為什麼？因為他是一名法醫鑒定專家。他是一名高級軍官。這一切都在錄音中。”



報道稱，沙特記者卡舒吉以批評沙特的現行政策而聞名。他從2017年起長居美國，並擔任美國《華盛頓郵報》評論員。卡舒吉10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾總領館後失蹤。沙特總檢察長10月19日夜發表聲明稱，卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館中與人爭吵並發生肢體衝突後死亡。



據報道，沙特總檢察長後來表示，卡舒吉被害是有預謀的。他被注射藥物致死，屍體被分解並運出領事館。21人因此案被捕。檢方要求對5名謀殺參與者判處死刑，其他人則依據伊斯蘭教法典予以懲處。



（來源：環球網）



