5元以下低价股达897只 四指标筛出9只潛力股

中評社北京12月16日電／ 近期，市场观望心态浓厚，股指延续震荡趋势，低价股数量不断攀升。



《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，12月3日，沪深两市5元以下A股数量达到823只，而经过9个交易日，截至12月14日，共有897只个股最新收盘价不足5元，5元以下低价股数量增加74只。



海通证券指出，近期市场呈现持续缩量窄幅震荡整理的状态，技术形态上震幅收敛酝酿方向选择，临近年末，是个比较重要的时间窗口，各项重要会议陆续召开，市场预期将继续实施积极的财政政策，另外也期待货币政策边际放松（比如信贷的结构性宽松以及降准预期等），所以短线有部分资金入市博弈政策面的利好消息。



与此同时，作为安全边际较高，估值修复预期较大的低价股，也备受资金关注。



分析人士表示，通过业绩、资金流向、估值、机构评级等四项指标对目前股价处于5元以下的897只个股进一步梳理发现，山鹰纸业、中航资本、旗滨集团、中国银行、马钢股份、双良节能、浙能电力、富奥股份、合兴包装等9只低价股或率先走強。



具体来看，上述9只低价股2018年三季报净利润均实现同比增长，双良节能、合兴包装、马钢股份等公司三季报净利润同比增幅均超过100%，分别为：579.69%、367.97%、103.79%，山鹰纸业（61.94%）、旗滨集团（16.27%）、中航资本（12.16%）等公司三季报净利润也均实现两位数增长，此外，截至目前，合兴包装、山鹰纸业等两家公司已披露2018年年报业绩预告，且均有望实现净利润同比增长。