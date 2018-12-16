電影《狗十三》：外表青春片，內里社會片

中評社北京12月16日電／《狗十三》拍攝於《烈日灼心》《追凶者也》之前，但公映在兩片之後。在等待《狗十三》公映的5年里，這部電影時而被影迷提及，諸多談論話題中，最讓人好奇的一點是，擅長挑戰複雜人性的曹保平，會在這部“青春片”里表現什麼？



看完《狗十三》，顯而易見地發現，故事以“殘忍”的方式，揭示了成年人世界的無趣、虛偽與謊言，以及一個進入青春期的孩子充滿疼痛的成長過程。父親與女兒，以及他們各自代表的世界，互為對照，真實照射出家庭這一最小社會單位的運轉狀況。



離異重組家庭的潛在矛盾，爺爺奶奶隔輩撫養造成的代際差異，二胎帶來的情感關係的衝擊與糾葛，父輩與子女的交流障礙……這不是僅僅出現在《狗十三》中的電影故事，而是凝聚了社會上諸多同時面臨以上問題的諸多家庭的痛處。在觀眾里，有父親身份的人，會反思對孩子的暴力與漠視，而有過類似李玩（片中女主角）與整個家庭抗爭經歷的人，痛苦的情感體驗則容易被再次勾起。



《狗十三》有幾幕是驚心動魄的，這幾幕次第表現了一個少女內心的斷裂。第一幕是，在爺爺、奶奶、父親、繼母反覆強調第二只狗就是走散的“愛因斯坦”後，在同齡人堂姐也違心讓李玩接受現實後，李玩開始欺騙自己，接受了本不屬於她的狗；第二幕是，父親因為李玩喝啤酒而暴怒，卻在大人的酒局上，讓李玩用紅酒向叔叔們敬酒；第三幕是，愛狗的李玩在同父異母弟弟的生日宴會上，面無表情地大口吞食狗肉。